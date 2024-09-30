AK Partili İnan'dan Körfez çıkışı: Biyolojik soykırım!

İzmir Körfezinin yeşil renge bürünmesiyle alakalı AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.GELİN BİRLİKTE KÖRFEZİ YAŞATALIMÇevre aktivistlerine, sanatçılara, siyasi partilere, gazetecilere seslenen İnan, 'Gelin birlikte Körfezi yaşatalım, İzmir'i kurtaralım' dedi.BİYOLOJİK SOYKIRIMİnan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; 'Söz konusu İzmir Körfezi'nin 'biyolojik bir soykırıma' varan aşırı kirliliği olunca sessiz kalan; ulusal ve uluslararası çevre örgütlerini, aktivistleri, sanatçıları, çevreci 'hassasiyetleri yüksek' siyasi partileri, konuya haber değeri 'biçemeyen' medya kuruluşlarını ve gazetecileri İzmir'i görmeye, İzmir'e bakmaya, Körfez'i yaşatmaya ve İzmir'in bu doğa harikasını hep birlikte dayanışmayla kurtarmaya davet ediyorum' ifadelerini kullandı.