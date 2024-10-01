İsrail işgalin adını koydu! Kara harekatı başladı: Lübnan’ın güneyi için yeni uyarı!

Günlerdir Lübnan'da aralıksız hava saldırıları gerçekleştiren İsrail, artık işgalde yeni bir sayfa açtı. İsrail ordusu, Lübnan topraklarında bazı noktalara yönelik karadan işgal saldırıları gerçekleştirdiklerini duyurdu.İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını belirtti.Kara saldırılarına hava kuvvetleri ile topçu birliklerinin de eşlik ettiği aktarılan açıklamada, 'Kuzeyin Okları Operasyonu'nun, Gazze'deki çatışmalara paralel olarak ve yapılan durum değerlendirmesine göre sürdürüleceği ifade edildi.Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail topçu birlikleri, güneydeki El-Vezzani, El-Hıyam ve Marcayun ovasını 2 saat boyunca vurdu. İsrail savaş uçakları ise Kevkebe-Marcayun otoyoluna hava saldırısı düzenledi ve saldırı nedeniyle otoyol trafiğe kapandı.İsrail ordusu ayrıca sınırdaki Ayta eş-Şaab kasabasına aydınlatma fişekleri fırlattı.İsrail savaş uçakları başkent Beyrut'ta da yoğun alçak irtifa uçuşları gerçekleştirdi ve Dahiye bölgesine 8 hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonrası Dahiye semalarından dumanlar yükseldi. Saldırılarda pek çok binanın yıkıldığı bilgisi geçildi.Öte yandan İsrail ordusunun, güneyde Sayda kentindeki Ayn el-Hılve Filistin Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenlediğini belirtti. Yaralananların olduğu saldırıda, Aksa Şehitleri Tugayları komutanı ve Lübnan sorumlusu Munir el-Makdah'ın evi hedef alındı.ABD'den işgal hareketiyle ilgili bir son dakika açıklaması geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrail'in Lübnan'da planladığı bir dizi sınırlı kara operasyonu hakkında ABD'yi bilgilendirdiğini açıkladı. Miller yaptığı açıklamada, 'Bize bir dizi operasyon hakkında bilgi verdiler' ifadelerini kullandı.İsrail basınında, hükümet ve güvenlik kabinesinin Lübnan'a saldırılarda 'bir sonraki aşamayı' onayladığı bildirilirken kara işgaline ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.Maariv gazetesinin haberine göre, İsrail hükümeti ve güvenlik kabinesi saatler boyu süren görüşmelerin ardından Lübnan'a saldırılarda 'bir sonraki aşamayı' onayladı.Yedioth Ahranot gazetesinin haberine göre, bazı bakanlar ABD'nin Lübnan'da kara işgaline ilişkin paylaştığı bilgilerden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, bakanlara Lübnan'daki duruma ilişkin yorum yapmaktan kaçınmaları uyarısı yapıldı.ŞAM'DA PEŞ PEŞE PATLAMALARSuriye medyası, İsrail'in, başkent Şam'a gece saatlerinde hava saldırıları düzenlediğini duyurdu. Rejimin haber ajansı SANA'nın yerel saatle 2.51'de geçtiği haberinde, 'Hava savunma sistemlerimiz bu gece üçüncü kez düşman hedeflere karşı koyuyor.' ifadeleri yer aldı.SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı bir diğer haberinde ise İsrail'in, yerel saatle 2.05'te başkentteki saldırıları savaş uçakları ve dronlarla düzenlediği öne sürüldü.Haberde, 'Hava savunma sistemlerimiz füzelere ve dronlara karşı koydu ve çoğunu düşürdü. Saldırıda 3 sivil öldü, 9 sivil yaralandı, maddi hasar meydana geldi.' ifadeleri kullanıldı.Öte yandan rejim medyası, saldırıda Suriye Devlet Televizyonu'nda çalışan sunucu Safa Ahmed'in hayatını kaybettiğini duyurdu.Şam FM'de yer alan haberde ise Mezze'deki saldırı sonucu yangın çıktığı kaydedildi. İsrail tarafından saldırıya ilişkin bir açıklama yapılmadı.