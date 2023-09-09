Kılıçdaroğlu'nun eğreti Atatürkçülüğüne CHP'li Özcan'dan yaylım ateşi: 'Hangi yüzle Atatürk'ü ziyaret ettiniz?'

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün komutasındaki Türk ordusu, Batı Anadolu'da sürmekte olan Yunan işgalini sona erdirmek ve tüm yurdu düşman işgalinden temizlemek için 26 Ağustos 1922'de Büyük Taarruz'u başlatmıştı.14-28 Mayıs döneminde HDPKK ile iş tutup Kandil'in övgülerine mazhar olan, devletin ve cumhuriyetin bütünlüğüne kasteden bölücülere 'özerklik' vaadinde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümü olan 26 Ağustos'ta da Atatürk'ü anmaya tenezzül etmemişti.Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin koltuğunda oturan böylesi bir şahsiyetin Atatürk'ten imtina eden tutumu büyük tepkiyle karşılandı. Hatırlanacağı üzere Kılıçdaroğlu, Ermeni lobisine boyun eğen Disney'in Atatürk dizisini sansürlemesi karşısında üç maymunu oynamış, tek kelime tepki göstermemişti.CHP yandaşı kalemlerden Uğur Dündar konuya ilişkin, 'Atatürk'ün kurduğu CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 26 Ağustos'ta, aziz milletimizin istiklâlini kazanmasıyla sonuçlanacak Büyük Taarruz'u ve Atatürk'ü anmadı! Hayal kırıklığımı anlatmakta sözcükler yetersiz kalıyor!..' açıklamasını yapmıştı.Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Kılıçdaroğlu kendisine yönelik tepkileri sönümlemek adına eğreti Atatürkçülüğe soyunmuştu. Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümü olan 26 Ağustos'ta Atatürk'ü tek kelime anmayan Kılıçdaroğlu, bugün (30 Ağustos Zafer Bayramı) samimiyetten uzak bir biçimde Atatürk'ü hatırlamıştı.CHP'de acil bir değişime ihtiyaç olduğunu söyleyen Tanju Özcan, katıldığı televizyon programında Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurmuştu.Kemal Kılıçdaroğlu'nun içinde Atatürk'e karşı bir kin olduğunu öne süren Tanju Özcan 'Bunu ilk kez söylüyorum.' diyerek, 'Kılıçdaroğlu'nun içinde Atatürk'e karşı 'Dersim Harekatı'ndan dolayı kin var.' ifadelerini kullanmıştı.Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'yi işaret eden Tanju Özcan şunları söyledi:'Kılıçdaroğlu'nun gittiği yol yol değil. Sayın Kılıçdaroğlu sürekli olarak vurgular aslında özel sohbetlerde İhsan Sabri Çağlayangil'le yaptığı 'Dersim' röportajı... Bunu ilk kez söylüyorum. Kılıçdaroğlu'nun içinde Atatürk'e karşı 'Dersim Harekatı'ndan dolayı kin var.Yıllar geçtikten sonra daha iyi anlıyorum. 'Dersim'de bir harekat yapılıyor. Kimi sorumsuz CHP'liler daha doğrusu hukuken CHP'ye üye olup aslında CHP'li olmayan bazıları var 'Dersim Katliamı' falan diyor.Kardeşim bir bölgede ayaklanma olmuş senin askerine, polisine, köprüne saldırılar oluyor vergi vermeyi reddediyor. Buna müdahale ediyorsun. 'Dersim'de ölen isyancılar, insanlar olmuş. Kılıçdaroğlu içinde bu ukde olarak kalmış. O yüzden Atatürk'e karşı sempati beslediğini düşünmüyorum. Çok az konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyebilmiştir. Atatürk kelimesinden hoşlandığını düşünmüyorum.'Kimsenin maşası olmayacağını savunan Özcan, 'Amacım da gizli değil, 'Değişimin Gn. Başkan'dan başlaması…' İddialarınızı ispatlayamazsanız, sizi yalancı ve müfteri olarak ilan edip, dava edeceğim. Yeter artık düşün CHP'nin yakasından' ifadelerine yer verdi. 14 ve 28 Mayıs hezimetinden sonra 'değişim' çıkışının öncülerinden olan CHP'li Tanju Özcan'dan, katıldığı televizyon programında, Kemal Kılıçdaroğlu'na 'koltuk' resti gelmişti.Ben CHP'ye dönüp Kurultay'da genel başkanı adayı olmak istiyorum. Mahkeme dilekçesinde de bunu yazdım 'bir tedbir kararı verin' diye. Eğer 4-5 Kasım'dan sonra benim partiye dönmeme karar verirseniz, bu benim seçme ve seçilme hakkıma ihlal olacaktır. Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili 2012 yılına kadar olumlu fikirlerim vardı. Ben Türkiye'de Kemal Bey ile birlikte çalışmış; İl başkanı, milletvekili ve belediye başkanlığı yapmış tek kişiyim…Kemal Kılıçdaroğlu, 'Atatürkçü' ve Türk milliyetçi tabanını HDP ile yakınlaştıramaz. Kılıçdaroğlu partilerin net ilkeleri olmaz dedi. Kılıçdaroğlu başarılı olsaydı ben neden onu eleştireyim, 12 tane seçim kaybetmiş bir genel başkan var CHP'nin başında. Avrupa'da ve dünyada böyle bir olay yaşanmamıştır. 12 kez seçim kaybeden bir genel başkanı o koltukta hangi ülkede oturturlar.Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin koltuğunda oturan Kemal Kılıçdaroğlu, Büyük Taarruzun başlangıcı olan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında kritik öneme sahip olan 26 Ağustos'u anmamış ve büyük bir tepkiyle karşılaşmıştı. Öte yandan, Kılıçdaroğlu, Kadın ve Aile Politikaları konusunda çalışmalar yürütmek üzere Genel Başkan Danışmanı olarak Perinaz Mahpeyker Yaman atandı. Yaman geçmişte sosyal medya hesabından Atatürk ve CHP düşmanı paylaşımlarda bulunmuştu.Kılıçdaroğlu'na karşı 'istifa' çağrılarını ilk günden bu yana sürdüren, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu ve yancıları tarafından yapılan operasyonla CHP'den 'ihraç' edilmişti. Seçim hezimetinin ardından, Kemal Kılıçdaroğlu'nu bombardımana tutan Özcan'dan yeni bir gönderme geldi. Özcan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, '12 seçim kaybettiniz, terörist sevicileri, 10 Aralıkçıları, Badem Bıyıklıları, özetle ne kadar Cumhuriyet düşmanı varsa partide topladınız. PEKİ, HANGİ YÜZLE ATATÜRK'Ü ZİYARET ETTİNİZ?' ifadelerini kullandı.