Denizli'de trafik kazası: 2'si bebek 4 ölü

Denizli'de saat 20.30 sıralarında Serinhisar ilçesine bağlı Pınarcık Mahallesi yakınlarında, Acıpayam'dan Denizli istikametine seyir halinde olan otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yolun kenarındaki su tahliye kanalına uçtu.Ters dönerek metal yığınına dönen araçtaki yolcuların kurtarılması için ekipler seferber oldu. Kazada ilk belirlemelere göre 2'si bebek 4 kişi hayatını kaybetti.