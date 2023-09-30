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Niğde'de feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Niğde'de kamyonet ile otomobilin çarpıştğı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Ekleme: 30.09.2023 - 18:55 Güncelleme: 30.09.2023 - 18:56 / Editör: Ozge Selin
Niğde'de feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Kaza, akşam saatlerinde Dikilitaş köyü yolunda meydana geldi. Mesut Çınar yönetimindeki 42 CGL 93 plakalı kamyonet, karşı şeritten gelen Fatih Okan'ın kullandığı 63 AAF 663 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri otomobilde bulunan Osman Okan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı sürücüler ise ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Niğde'de feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
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