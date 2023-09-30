Gazeteci Bahar Feyzan’dan CHP’li 52 milletvekiline rüşvet iması: Trendyol’dan para aldınız mı?

Ticaret Bakanlığı e-ticaret sektöründe rekabet koşullarının yerli firmalar lehine ve daha adil olması için yasa teklifi hazırladı. Gazeteci Bahar Feyzan, YouTube kanalında yaptığı canlı yayında e-ticaret kanununa AK Parti ile birlikte destek vererek meclisten geçiren CHP’li 52 milletvekilinin 48 saat içerisinde fikir değiştirerek oy verdikleri kanunu Anayasa Mahkemesi’ne götürmesini gündeme taşıdı. 52 CHP’li vekilin Trendyol’dan rüşvet aldığını ima eden Gazeteci Bahar Feyzan; “Bu kanunla ilgili CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, mecliste “Helal olsun Adalet Bakanına helal olsun” diyordu. Ne oldu da 48 saatte de Anayasa mahkemesi’ne gittiniz” dedi.

Gazeteci Bahar Feyzan, 52 CHP'li vekilin mecliste geçmesi için onay verdikleri e-ticaret kanunu iptal ettirmek için Anayasa mahkemesi'ne başvurduğunu belirterek, CHP'li vekillere 48 saat içerisinde yaşanan u dönüşünü sordu.CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın mecliste yapıtğı konuşmada kanuna, yasaya destek verdiğini belirten Bahar Feyzan; 'Ticaret Bakanlığı e-ticaret sektöründe rekabet koşullarının yerli firmalar lehine ve daha adil olması için yasa teklifi hazırladı. Meclisteki görüşmeler sırasında CHP de tıpkı AK parti gibi yasal düzenlemeyi savunarak evet oyu verdi. Hatta CHP Grup Başkanvekili Engin Altay yasanın emperyalizme ve tekellere karşı savaş açan milli bir yasal düzenleme olduğunu belirterek 'Helal olsun ticaret bakanına helal olsun' ifadesini kullandı. 52 CHP milletvekili ayakta alkışlayarak evet oyu verdi. Ancak CHP'li vekiller yasayı kimsenin anlamadığı şekilde itiraz süresinin bitmesine 24 saat kala iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuruyor. O sırada şu rivayetler var, kesindir diyemem. Trendyol herkese para dağıtıyor. Bu yasanın karşıtlığını savunsun diye. Daha enteresanı, CHP'nin başvurusuna anayasa mahkemesi inceliyor ve reddediyor.' ifadelerine yer verdi.CHP'li 52 milletvekiline seslenen Gazeteci Bahar Feyzan; 'Ey 52 vekil! İsimleriniz her kimse, Engin Altay var bir tanesinin arasında, anladığım kadarıyla. Çünkü 'Helal olsun Ticaret Bakanı'na.' diyorsa... Ne oldu da 48 saat içerisinde siz geçirdiğiniz yasaya koşa koşa Anayasa Mahkemesine gittiniz? Trendyol'la para pazarlığı yaptınız mı? Trendyol size para teklif etti mi? Bu kanunun Anayasa Mahkemesine taşınması için CHP'den para işlerine bakan kimse Trendyol'la bir pazarlığa girdi mi? Açıktan paralar alındı mı?' sorularını sordu.