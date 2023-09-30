CHP’nin anketçisi, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu topa tuttu

Metropoll Araştırma Şirketi Başkanı Özer Sencar, CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu. Mansur Yavaş'ın popülaritesinin nedeni 'konuşmamasıdır' diyen Sencar, 'Konuşsa berabet olup çıkacak. Ben Ankara'da yaşıyorum belediye başkanı olarak başarılı değil' dedi. Yerel seçimlere sayılı aylar kala, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde uğradıkları hezimeti bir türlü atlatamayan muhalefette tartışmalar alevlenerek devam ediyor. Muhalif araştırma şirketi Metropoll'ün sahibi Özer Sencar, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.Yavaş'ın popülaritesinin temel kaynağının konuşmaması olduğunu belirten Sencar, 'Mansur Yavaş'ın popülaritesinin yüksek olması konuşmamasıdır. Konuşsa berbat olup çıkacak. Konuşacak fazla bir şeyi yok. Ben şu anda Ankara'da yaşıyorum, Ankara'da belediye başkanı olarak, yaşadığım hayat için söylüyorum başarılı değil.' dedi.Aynı başarısızlığın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için de geçerli olduğunu söyleyen Sencar, 'İstanbul'dakiler de Ekrem Bey için aynı şeyi söylüyor. Bugün bir arkadaşımın misafiriydim, 'Hocam ben İstanbul'da yaşıyorum, Ekrem Bey başarılı değil' diyor. Ölçümlerde başarılı gördük. Fakat tek tek vatandaşlarla konuştuğunuz zaman farklı şeyler duyuyorsunuz. Mansur Yavaş, Ekrem Bey gibi politika yapmıyor, polemkilere girmiyor.' şeklinde konuştu.