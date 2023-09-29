4 ayda 2500 FETÖ şüphelisi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 1 Haziran- 26 Eylül tarihlari arasında FETÖ'ye yönelik 1683 operasyon düzenlendiğini, operasyonlarda 2500 şüpheli şahsın gözaltına alınıp 510'nun tutuklandığını kaydetti. Yerlikaya son operasyonlarda firari FETÖ hükümlüsü Albay Şaban Demiraslan'ın da Aksaray'da yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, “Polatlı 58'inci Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığı'nda 15 Temmuz hain darbe girişimindeki eylemlere ilişkin 328 sanığın yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırılan FETÖ'cü Albay Şaban Demiraslan yakalanarak adalete teslim edildi” dedi.