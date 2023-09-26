Bursa’da korkunç infaz! Dehşet dolu anları sosyal medyadan canlı yayınladı

Nilüfer'de 7 Aralık 2022 günü bir gece kulübünde hesap tartışması sonucu çıkan silahlı kavgada olayla ilgisi olmayan ve mekanın önünde müşteri bekleyen taksi şoförü Murat Kayalı başından vurularak hayatını kaybetmiş ve iki gece kulübü çalışan da ağır yaralanmıştı.Yaşanan cinayetle ilgili 2 kişi tutuklanmıştı. O cinayet davasında şikayetçi taraf olan gece kulübü işletmecisi Bülent Karakuş, 4 gün sonra çıkacağı mahkeme öncesi aracına binerken başından vurularak öldürüldü.Çamlıca parkı önünde saat 21:00 sıralarında otomobiline binmek üzere olan Bülent Karakuş, o sırada yaklaşan otomobilden inen bir ikişi ile tartışmaya başladı.Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli şahıs tarafından darp edilen Karakuş, daha sonra başından vurularak kanlar içinde yere yığıldı.Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede Karakuş'un hayatını kaybettiği belirlendi.İşlenen cinayetin ardından şüpheli veya şüphelilerin peşine düşen Bursa Polisi, olay yerinden kaçan otomobili tespit ederek peşine düştü. Araç, olay yerinden 2 kilometre uzaklıktaki Misi Köyü girişinde terk edilmiş halde bulundu.Çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin E.E. (22), Y.T. (25) ve B.G. (21) olduğunu belirleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 3 şüpheliyi Yıldırım ilçesinde yakaladı.Emniyete götürülen 3 şüpheliden E.E. cinayeti işlediğini itiraf etti. Emlak işi yapan E.E'nin, aralarında borç meselesi olan Karakuş ile konuşmak için buluştuklarını ve küfürleşmeden dolayı cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.Şüpheliler, Cinayet Büro Amirliğindeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.Otoparkta yaşanan olayda Karakuş'un, saldırgan tarafından darbedilip, tabanca ile vurulduğu dehşet dolu anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şüphelinin Karakuş'u darbettiği ve çevredekilerin duruma tepki gösterdiği görülüyor.