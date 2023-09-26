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Bursa’da korkunç infaz! Dehşet dolu anları sosyal medyadan canlı yayınladı

Bursa'da geçtiğimiz yıl işlettiği gece kulübü önünde 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan cinayet davasında şikayetçi taraf olan kulüp sahibi 43 yaşındaki Bülent Karakuş, mahkemeye 4 gün kala sokak ortasında başından vurularak öldürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 3 şüpheliyi Yıldırım ilçesinde yakaladı.

Ekleme: 26.09.2023 - 14:56 Güncelleme: 26.09.2023 - 14:57 / Editör: Ozge Selin
Bursa’da korkunç infaz! Dehşet dolu anları sosyal medyadan canlı yayınladıNilüfer'de 7 Aralık 2022 günü bir gece kulübünde hesap tartışması sonucu çıkan silahlı kavgada olayla ilgisi olmayan ve mekanın önünde müşteri bekleyen taksi şoförü Murat Kayalı başından vurularak hayatını kaybetmiş ve iki gece kulübü çalışan da ağır yaralanmıştı.

Yaşanan cinayetle ilgili 2 kişi tutuklanmıştı. O cinayet davasında şikayetçi taraf olan gece kulübü işletmecisi Bülent Karakuş, 4 gün sonra çıkacağı mahkeme öncesi aracına binerken başından vurularak öldürüldü.

ÖNCE DARP ETTİ SONRA BAŞINDAN VURDU

Çamlıca parkı önünde saat 21:00 sıralarında otomobiline binmek üzere olan Bülent Karakuş, o sırada yaklaşan otomobilden inen bir ikişi ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli şahıs tarafından darp edilen Karakuş, daha sonra başından vurularak kanlar içinde yere yığıldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede Karakuş'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Bursa’da korkunç infaz! Dehşet dolu anları sosyal medyadan canlı yayınladı

OTOMOBİLİ TERK EDİP KAÇTILAR

İşlenen cinayetin ardından şüpheli veya şüphelilerin peşine düşen Bursa Polisi, olay yerinden kaçan otomobili tespit ederek peşine düştü. Araç, olay yerinden 2 kilometre uzaklıktaki Misi Köyü girişinde terk edilmiş halde bulundu.

ZANLILAR YAKALANDI

Çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin E.E. (22), Y.T. (25) ve B.G. (21) olduğunu belirleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 3 şüpheliyi Yıldırım ilçesinde yakaladı.

Emniyete götürülen 3 şüpheliden E.E. cinayeti işlediğini itiraf etti. Emlak işi yapan E.E'nin, aralarında borç meselesi olan Karakuş ile konuşmak için buluştuklarını ve küfürleşmeden dolayı cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.

Şüpheliler, Cinayet Büro Amirliğindeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa’da korkunç infaz! Dehşet dolu anları sosyal medyadan canlı yayınladı

KORKUNÇ İNFAZI CANLI YAYINLADI

Otoparkta yaşanan olayda Karakuş'un, saldırgan tarafından darbedilip, tabanca ile vurulduğu dehşet dolu anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şüphelinin Karakuş'u darbettiği ve çevredekilerin duruma tepki gösterdiği görülüyor.
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