  • USD: 26,99 - 27,04
  • EURO: 28,86 - 28,92
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Acımasız planı Azerbaycan ifşa etti: Ermeni güçlerinden kirli oyun

Karabağ'daki antiterör operasyonu devam ederken, Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Eyvazov Ermeni güçlerinin kirli oyununu ortaya çıkardı. Eyvazov, "Ermeni güçleri sivil yerleşim yerlerine gidip sivilleri çatışmaya çekmeye çalışıyor" dedi.

Acımasız planı Azerbaycan ifşa etti: Ermeni güçlerinden kirli oyun
Ekleme: 20.09.2023 - 11:32 Güncelleme: 20.09.2023 - 11:47 / Editör: Ozge Selin
Acımasız planı Azerbaycan ifşa etti: Ermeni güçlerinden kirli oyun
Dün, Ermeni güçlerinin saldırılarına karşı Bakü'nün Karabağ'da başlattığı antirerör operasyonu devam ediyor. Bölgeden son dakika haberleri gelmeye devam ederken, Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Anar Eyvazov Ermenilerin kirli bir oyununu ortaya çıkardı.

Sözcü Eyvazov 'Ermeni Silahlı Kuvvetleri sivil yerleşim yerlerine çekilerek, sivilleri çatışmalara çekmeye çalışıyor. Sivilleri silahlandırarak çatışmalara dahil etme girişiminde bulunduklarını gözlemledik.' dedi.

Acımasız planı Azerbaycan ifşa etti: Ermeni güçlerinden kirli oyun

Konuşmasının devamında Eyvazov, 'Yasa dışı Ermeni silahlı gruplarına ait mermilerle dolu 6 'Ural' markalı kamyon ve 4 adet havan topu Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından ele geçirildi' ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Anar Eyvazov dün de Karabağ'daki Ermenistan silahlı güçlerinin 60'tan fazla mevziisinin Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçtiğini, 20'ye yakın askeri araç, 40'tan fazla top, 30'dan fazla havan topu, 2 uçaksavar sistemi ve 6'dan fazla elektronik harp istasyonunun imha edildiğini açıkladı.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri birliklerinin saldırılarından kaçmak için Ermeni silahlı kuvvetleri birimlerinin sivil yerleşim alanlarına askeri teçhizatlarını yerleştirdiğini belirten Eyvazov, 'En modern gereksinimleri karşılayan yüksek hassasiyetli silahlar ve muharebe teçhizatımız bulunuyor. Bu silahları kullanan profesyonel askeri personelimiz, meşru askeri hedeflerin yanında sivilleri tespit edilmesi durumunda saldırılar askıya alıyor' dedi.

Acımasız planı Azerbaycan ifşa etti: Ermeni güçlerinden kirli oyun

Ermeni silahlı güçlerin sivil yerleşim yerlerinde içinde ve çevresinde askeri teçhizat konuşlandırmasına rağmen operasyonların başarıyla gerçekleştirildiğini vurgulayan Eyvazov, 'Yüksek hassasiyetli atışlar sonucunda yalnızca Ermeni güçlerin atış noktaları, askeri teçhizatı ve askeri amaçlarla kullanılan askeri altyapısı imha edilerek etkisiz hale getiriliyor' dedi.

Karabağ'daki Ermeni sivillere, askeri hedeflerden uzak durmaları konusunda çağrıda bulunduklarını belirten Eyvazov, 'Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde bulunan Ermeni silahlı grupları üyelerini silahlarını bırakıp teslim olmaya çağırıyoruz. Ayrıca bölgedeki sivillere, onlara yakın durmamalarını ve herhangi bir yardımda bulunmamalarını tavsiye ediyoruz. Tavsiye niteliğindeki bildirimler hoparlörler ve diğer teknik araçlarla iletiliyor' ifadelerini kullandı.



Karabağ'da büyük zafer! Azerbaycan'ın tüm talepleri kabul edildi
CHP’de yeni skandal! Desteklediği aday kazanmayınca 39 kişiyi işten attı!
Kemal Kılıçdaroğlu hakkında şok iddia: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın adaylığını istememiş!
CHP kongrelerinde kavga eksik olmuyor! Kemal Kılıçdaroğlu talimat verdi: Önlem alalım..
Acımasız planı Azerbaycan ifşa etti: Ermeni güçlerinden kirli oyun
Emine Erdoğan'dan tüm dünyaya sıfır atık daveti: Gelin değişimin parçası olun
ABD'de büyük buluşma! Mehmet Şimşek dev fonlarla bir araya geldi: Yatırımcıyı Türkiye'ye çağırdı
İYİ Parti'nin HDP ile olan gizli ittifakını açıklamıştı! Akşener'e: Beni susturamazsınız
CHP'li belediye Abbasağa'da ağaç kıyımına devam ediyor!
Dünya, Başkan Erdoğan'ın Azerbaycan sözlerini konuşuyor! 'Herkesin kabul ettiği gerçek' diyerek Ermenistan'a yaptığı çağrıya dikkat çektiler
Başkan Erdoğan 13'üncü kez BM'den dünyaya seslendi: Karabağ Azerbaycan toprağıdır
Türkiye ekonomisi hız kesmiyor! OECD de büyüme tahminini yükseltti! Uluslararası derece kuruluşlarından peş peşe açıklamalar
İstanbul'da İETT otobüsü devrildi: Yaralılar var
Devlet Bahçeli'den Sezgin Tanrıkulu'na: Satılmış PKK'lı
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar...
CHP’li Fethiye Belediyesi’nden Gaziler Günü skandalı! Çelengi unuttular…
Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı operasyondan ilk görüntüler
Berna Laçin’den çirkin söylem! Din dersini hedef aldığı paylaşımına tepki yağdı!
Şırnak'ta gri kategoride terörist Ramazan Eliçümüş öldürüldü
Azerbaycan'dan yeni karar! Antiterör operasyonu başladı
Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor!

Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor!

Bu çiçeği koparan yanar: Cezası 244 bin TL!

Bu çiçeği koparan yanar: Cezası 244 bin TL!

İlk kez olacak, MEB tarihi açıkladı! Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor...

İlk kez olacak, MEB tarihi açıkladı! Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor...

Twitter (X) ücretli mi olacak? Elon Musk'tan açıklama: Botlarla savaşmanın tek yolu...

Twitter (X) ücretli mi olacak? Elon Musk'tan açıklama: Botlarla savaşmanın tek yolu...

Bayat balık yiyen kadının hayatı karardı! Kolları bacakları kesildi…

Bayat balık yiyen kadının hayatı karardı! Kolları bacakları kesildi…

Altın kadar değerli: Kilosu 2 bin 500 TL! 11 yıl önce dağda keşfetti!

Altın kadar değerli: Kilosu 2 bin 500 TL! 11 yıl önce dağda keşfetti!