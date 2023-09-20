Acımasız planı Azerbaycan ifşa etti: Ermeni güçlerinden kirli oyun

Dün, Ermeni güçlerinin saldırılarına karşı Bakü'nün Karabağ'da başlattığı antirerör operasyonu devam ediyor. Bölgeden son dakika haberleri gelmeye devam ederken, Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Anar Eyvazov Ermenilerin kirli bir oyununu ortaya çıkardı.Sözcü Eyvazov 'Ermeni Silahlı Kuvvetleri sivil yerleşim yerlerine çekilerek, sivilleri çatışmalara çekmeye çalışıyor. Sivilleri silahlandırarak çatışmalara dahil etme girişiminde bulunduklarını gözlemledik.' dedi.Konuşmasının devamında Eyvazov, 'Yasa dışı Ermeni silahlı gruplarına ait mermilerle dolu 6 'Ural' markalı kamyon ve 4 adet havan topu Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından ele geçirildi' ifadelerini kullandı.Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Anar Eyvazov dün de Karabağ'daki Ermenistan silahlı güçlerinin 60'tan fazla mevziisinin Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçtiğini, 20'ye yakın askeri araç, 40'tan fazla top, 30'dan fazla havan topu, 2 uçaksavar sistemi ve 6'dan fazla elektronik harp istasyonunun imha edildiğini açıkladı.Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri birliklerinin saldırılarından kaçmak için Ermeni silahlı kuvvetleri birimlerinin sivil yerleşim alanlarına askeri teçhizatlarını yerleştirdiğini belirten Eyvazov, 'En modern gereksinimleri karşılayan yüksek hassasiyetli silahlar ve muharebe teçhizatımız bulunuyor. Bu silahları kullanan profesyonel askeri personelimiz, meşru askeri hedeflerin yanında sivilleri tespit edilmesi durumunda saldırılar askıya alıyor' dedi.Ermeni silahlı güçlerin sivil yerleşim yerlerinde içinde ve çevresinde askeri teçhizat konuşlandırmasına rağmen operasyonların başarıyla gerçekleştirildiğini vurgulayan Eyvazov, 'Yüksek hassasiyetli atışlar sonucunda yalnızca Ermeni güçlerin atış noktaları, askeri teçhizatı ve askeri amaçlarla kullanılan askeri altyapısı imha edilerek etkisiz hale getiriliyor' dedi.Karabağ'daki Ermeni sivillere, askeri hedeflerden uzak durmaları konusunda çağrıda bulunduklarını belirten Eyvazov, 'Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde bulunan Ermeni silahlı grupları üyelerini silahlarını bırakıp teslim olmaya çağırıyoruz. Ayrıca bölgedeki sivillere, onlara yakın durmamalarını ve herhangi bir yardımda bulunmamalarını tavsiye ediyoruz. Tavsiye niteliğindeki bildirimler hoparlörler ve diğer teknik araçlarla iletiliyor' ifadelerini kullandı.