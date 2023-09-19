Bayat balık yiyen kadının hayatı karardı! Kolları bacakları kesildi…

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan 40 yaşındaki Laura Barajas, ailesi için hazırlamak istediği lezzetli akşam yemeğinin ardından kendisini komada buldu.Ülke basınında yer alan haberlere göre Laura, pazardan aldığı tilapia cinsi balığı akşam yemeği için hazırladı. 6 yaşında bir oğlu bulunan Laura, balığı yedikten günler sonra fenalaştı. Nefes alamamaya başlayan Laura hemen hastaneye kaldırıldı.Vücudunda enfeksiyon olduğu anlaşılan kadın yoğun bakıma alındı. Ne var ki tüm tedavilere rağmen enfeksiyon iyice artarak tüm vücuduna yayıldı. Aylar süren enfeksiyon sonunda el ve ayak parmakları kararmaya başlayan kadın komaya girdi.Laura'ın yakın arkadaşı Anna Messina, 'Bir solunum cihazına bağlıydı. Parmakları siyahtı, ayakları siyahtı, alt dudağı siyahtı. Tam bir sepsisi vardı ve böbrekleri yetmezlik gösteriyordu.' İfadelerini kullandı. Komaya giren Laura'nın el ve ayaklarındaki kararmanın geri döndürülemesisi sonucu doktorlar uzuvların ampute edilmesi kararın ı verdi.Acilen ameliyata alınan Laura'nın 2 kolu ve 2 bacağı kesildi. Talihsiz kadının hayatını karartan şeyin ise balıkta bulunan Vibrio Vulnificus adlı ölümcül bir bakteri türü olduğu anlaşıldı. Çiğ deniz ürünlerinde ve deniz suyunda bulunan potansiyel olarak ölümcül olan bakteri ile enfekte olan balığı yiyen kadın ölümden döndü.Ülke basınına konuşan UCSF Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Natasha Spottiswoode, 'Bu bakteri ile enfekte olmanın yollarından biri, onunla kontamine olmuş bir şey yemektir ve diğer yolu da bu böceğin yaşadığı suya maruz kalan bir kesik veya dövmeye sahip olmaktır.' İfadelerini kullandı.