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Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de düşünce kuruluşu temsilcileriyle görüştü: Uluslararası sistemin adaletsizliklerini gidermeyi amaçlıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta, ABD'de faaliyet gösteren düşünce kuruluşu temsilcileriyle Türkevi'nde yuvarlak masa toplantısı yaptı. Rusya-Ukrayna savaşının adil bir barışla sonuçlanması için çaba sarf ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin dostlarının sayısını artırma amaçlarıyla diplomasiye öncelik vermeye devam edileceğini söyledi. "Dünya Beşten Büyüktür" tespitini yineleyen Erdoğan, uluslararası sistemin adaletsizliklerini giderme gibi amaçlarından söz etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de düşünce kuruluşu temsilcileriyle görüştü: Uluslararası sistemin adaletsizliklerini gidermeyi amaçlıyoruz
Ekleme: 18.09.2023 - 20:52 Güncelleme: 18.09.2023 - 21:17 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de düşünce kuruluşu temsilcileriyle görüştü: Uluslararası sistemin adaletsizliklerini gidermeyi amaçlıyoruz
Türkiye'nin, Cumhuriyetin ikinci asrına Türkiye Yüzyılı vizyonuyla hazırlandığına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin küresel ve bölgesel sorunların çözümüne katkı sağlamak; bölgesinde barış, istikrar ve refahın tesisi; uluslararası sistemin adaletsizliklerini giderme gibi amaçlarından söz etti.

'Savaşın adil bir barışla sonuçlanması için çaba sarf ediyoruz'

Rusya-Ukrayna savaşının adil bir barışla sonuçlanması için çaba sarf ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm çatışma alanlarında kalıcı barışın tesisi ve Türkiye'nin dostlarının sayısını artırma amaçlarıyla diplomasiye öncelik vermeye devam edileceğini söyledi.

ABD ve Avrupa Birliği ile ilişkiler: Tıkanıklıkların çoğunu açtık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinin canlandırılması için açılan fırsat penceresini işaret etti. Bu konuda Avrupa Birliği'nin tavrının belirleyici olacağını özellikle belirtti. Türkiye-ABD ilişkilerinin ise gelişmesinden duyulan memnuniyeti anlattı. ABD Başkanı Biden'la iki ülke arasındaki meselelerde zaman zaman baş gösteren tıkanıklıkların çoğunun açıldığını, temasların pozitif gündemle artırılması kararını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de düşünce kuruluşu temsilcileriyle görüştü: Uluslararası sistemin adaletsizliklerini gidermeyi amaçlıyoruz

Terör örgütleriyle mücadele

Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK, FETÖ, DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleri ile ayrımsız mücadele ve Suriyeli sığınmacıların ülkelerine onurlu geri dönüşleri gibi konularda uluslararası dayanışmanın artırılması gerekliliğini ortaya koydu.

'Dünya Beşten Büyüktür' tespitini yineledi

Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası sistemin kurallara dayalı ve adil bir biçimde reforma tabi tutulması gereğinin de altını özellikle çizdi. Son zamanlarda Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres başta olmak üzere birçok ismin bu anlayışı ortaya koyan söylemlerini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm bu gelişmelerin kendisinin dillendirdiği “Dünya Beşten Büyüktür” tespitinin teyidi anlamına geldiğini belirtti.

'İslam düşmanlığına tepki gösterin'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam düşmanlığı, ırkçılık ve kutsallara yönelik saldırıların arttığını da anlattı ve bunlara ifade özgürlüğü gerekçesiyle göz yumulmasının oluşturduğu büyük tehlikeyi de gözler önüne serdi. Herkesi bu çirkin olaylara tepki göstermeye çağırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de düşünce kuruluşu temsilcileriyle görüştü: Uluslararası sistemin adaletsizliklerini gidermeyi amaçlıyoruz
Başkan Erdoğan'dan ABD'de önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de düşünce kuruluşu temsilcileriyle görüştü: Uluslararası sistemin adaletsizliklerini gidermeyi amaçlıyoruz
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