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Türkiye ekonomisi hız kesmeyecek! Fitch revizeye gitti: Yabancı yatırımcıların gözü burada olacak

Türkiye'nin OVP programının açıklanmasının ardından yerli yabancı yatırımcıların gözü yeni adımlarda oldu. OVP'nin güven vermesiyle beraber uluslararası finans kurumlarından Türkiye ekonomisi için yukarı yönlü tahminler gelmeye devam ediyor. Fitch Ratings, Küresel Ekonomik Görünüm Raporu eylül sayısını yayınladı. Raporda Türkiye ile ilgili olarak yeni ekonomi yönetiminin atanmasından sonra para politikasının daha ortodoks bir hal aldığı belirtilerek, Türkiye ekonomisinin bu yılın 2'nci çeyreğindeki beklenenden daha güçlü büyüdüğü vurgulandı. 2. çeyrekteki güçlü büyümenin ardından bu yıla ilişkin ekonomik büyüme tahmininin ise yüzde 2,5'ten yüzde 4,3'e yükseltildiği kaydedildi.

Türkiye ekonomisi hız kesmeyecek! Fitch revizeye gitti: Yabancı yatırımcıların gözü burada olacak
Ekleme: 14.09.2023 - 11:37 Güncelleme: 14.09.2023 - 11:50 / Editör: Ozge Selin
Türkiye ekonomisi hız kesmeyecek! Fitch revizeye gitti: Yabancı yatırımcıların gözü burada olacak
Fitch Ratings Türkiye ekonomisi için büyüme tahminlerinde yukarı yönlü revizeye gitti. Kurum, Türkiye'de ekonomi yönetiminin ortodoks politikalara yönelmesine dikkat çekti.

BÜYÜME İVMESİ SÜRECEK

Yatırım, hükümet harcamaları ve tüketimdeki artışın ekonominin çeyreklik bazdaki büyümenin iticisi olduğu vurgulanarak bunun Fitch'in yüzde 0,6 olan tahmininin çok üzerinde olduğu belirtildi. Büyüme ivmesinin sürdürmesinin beklendiği belirtilen raporda, deprem sonrası yeniden inşa projelerine yönelik hükümet harcamalarının da ekonomiyi desteklemeye devam edeceği belirtildi.

Raporda ayrıca Türkiye ekonomisinin 2024'te yüzde 3 ve 2025'te ise yüzde 3,4 büyümesinin beklendiği ifade edildi.

'ÇİN DÜNYA EKONOMİSİNİN BÜYÜMESİNE GÖLGE DÜŞÜRDÜ'

Raporda, dünya ekonomisinin bu yıl tahmin edilenden biraz daha hızlı büyümesinin beklendiği fakat Çin emlak piyasasındaki çöküşün küresel büyüme beklentilerine gölge düşürdüğü belirtildi. Raporda Küresel ekonomik büyüme tahmini bu yıl için yüzde 2,4'ten yüzde 2,5'e yükseltilirken gelecek yıla ilişkin büyüme beklentisi yüzde 2,1'den yüzde 1,9'a düşürüldü.

Raporda Çin ekonomisinin ekonomik büyüme tahmini bu yıl için yüzde 5,6'dan yüzde 4,8'e ve 2024 için ise yüzde 4,8'den yüzde 4,6'ya düşürüldü. ABD ekonomisinin ekonomik büyüme tahmini bu yıl için yüzde 1,2'den yüzde 2'ye yükseltilirken 2024 büyüme beklentisi ise yüzde 0,5'ten yüzde 0,3'e düşürüldü.

Raporda, Avro Bölgesi ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme beklentisi ise yüzde 0,8'den yüzde 0,6'ya ve 2024 yılı için ise yüzde 1,4'ten yüzde 1,1'e düşürüldü.
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