Tekirdağ'da zehir tacirlerine operasyon: 10 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin, uyuşturucu kullandıkları ve sattıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen dron destekli operasyona 87 polis katıldı.10 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, önceden belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 400 gram sentetik uyuşturucu ve bir miktar esrar ele geçirildi.