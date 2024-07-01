Canavar anne Eylem Tok, bir kez daha hakim karşısına çıkacak! Türkiye'ye iade edilecek mi?

İstanbul'da ATV kullanan bir gruba çarparak 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'nin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve onu yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok, kazadan 106 gün sonra ABD'nin Boston eyaletinde polis ekipleri tarafından yakalandı.Canavar anne ve oğlu, ilk olarak 18 Haziran tarihinde Massachusetts eyaletinde hakim karşısına çıktı. Hakim Donald Cabell, Türkiye'nin şikayeti üzerine oğluyla birlikte tutuklanan Tok'un 'tutukluluğunun devamına' karar verdi. Duruşma önce 27 Haziran'a daha sonra 1 Temmuz'a ertelendi.Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesine ilişkin ikinci duruşmanın, bugün Türkiye saati ile 21.00'da görülmesi bekleniyor. Eylem Tok'u yeni duruşmada iki farklı avukat savunacak.ABD Dışişleri Bakanlığı, Massachussetts Bölge Başsavcılığına gönderdiği mektupta, İstanbul'daki ölümlü trafik kazasının şüphelisi Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesine yönelik görüşlerini ortaya koydu.Başsavcılığa gönderilen Tam Henen imzalı mektupta, 'Türkiye hükümetinden gayriresmi alınan yeni bilgilere dayanarak' Eylem Tok'un iadesinin uygun olduğu belirtildi.Mektupta, '(ABD) Dışişleri Bakanlığının, Türkiye'nin başlangıçta iadesini talep ettiği Eylem Tok'a ilişkin her iki suçun da ABD ile Türkiye arasındaki suçluların iadesi anlaşması kapsamındaki gereklilikleri karşıladığını belirlediğini unutmayın.' ifadesi yer aldı.Tok'un başlangıçta, 'Yalnızca bir suçluyu koruma suçlamasının değerlendirilmesi üzerine' mahkemeye gönderilmesi gerektiğinin düşünüldüğü ancak Türkiye'nin sunduğu yeni bilgilerde, 'delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme' gibi suçların da işlendiğinin anlaşıldığı aktarılan mektupta, şunlar kaydedildi:'Buna göre, Türkiye yeni bilgileri anlaşmanın gerektirdiği şekilde diplomatik kanaldan, resmi olarak Bakanlığa (ABD Dışişlerine) sunduğunda yeni bir beyanname imzalanmasını bekliyorum ve Bakanlığın anlaşma kapsamında Türkiye'nin orijinal talebindeki her iki suçun da iade edilebilir suçlar olduğuna inandığımı açıkça belirtiyorum.'Operasyonu gerçekleştiren Boston polisinin kamerasına yansıyan görüntülerde cani anne Tok ile oğlu lüks bir araçta yakalandı.Anne Eylem Tok'un tanınmamak için siyah ve uzun olan saçlarını sarıya boyatıp kestirdiği ise dikkatlerden kaçmadı.Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un kaza yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp annesiyle önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmişti.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'ABD Adalet Bakanlığı yetkililerinden bugün aldığımız bilgiye göre Eylem Tok ve Timur Cihantimur, ABD'de iade talebimiz kapsamında yakalanmışlardır. Süreci Bakanlık olarak yakından takip ediyoruz.' ifadelerini kullanmıştı.