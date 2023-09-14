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İmamoğlu'na kapıyı kapatan İYİ Parti Teşkilat Başkanı Kavuncu: Artık birilerine seçim kazandırma stratejimiz olmayacak

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Başkanı Buğra Kavuncu, İYİ Parti'nin yerel seçimlere tek başına girme kararıyla ilgili konuştu. İttifak yapılarak bir değişimin gerçekleşmediğini pratikte gördüklerini belirten Kavuncu, "Bizim artık bugünden itibaren birilerine seçim kazandırma veya birilerine seçim kaybettirme gibi bir çalışmamız, bir amacımız olmayacak. Bizim tek odaklanacağımız nokta 'Kendimiz bu seçimi nasıl kazanırız?' olacak" dedi. İmamoğlu'nun 'İttifak şart' çıkışına da değinen Kavuncu, böyle bir teklifle kendilerine gelinmesi halinde reddedeceklerini belirterek "GİK’in almış olduğu bir karar var ve bu net. Bunun değişmesi için bir sebep yok." diye konuştu.

İmamoğlu'na kapıyı kapatan İYİ Parti Teşkilat Başkanı Kavuncu: Artık birilerine seçim kazandırma stratejimiz olmayacak
Ekleme: 14.09.2023 - 11:47 Güncelleme: 14.09.2023 - 11:47 / Editör: Ozge Selin
İmamoğlu'na kapıyı kapatan İYİ Parti Teşkilat Başkanı Kavuncu: Artık birilerine seçim kazandırma stratejimiz olmayacak
İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener’in yerel seçimlere kendi adaylarıyla girme kararı partisinin Genel İdare Kurulu (GİK) tarafından onayladı. 50 üyeli GİK’te sadece 4 üye karara karşı çıktı.

Alınan kararla ilgili BBC Türkçe'ye konuşan İYİ Parti Teşkilat Başkanı Başkanı Buğra Kavuncu, 2018, 2019 ve 2023 seçimlerinde ittifak yapıldığını ve bunun istenilen değişimi sağlamadığını belirtti.

Partisinin elinden geleni yaptığını vurgulayan Kavuncu, bunun bedelini de ödediklerini ifade etti.

'Birilerine seçim kazandırma stratejimiz olmayacak'
Kavuncu, "Bizim artık bugünden itibaren birilerine seçim kazandırma veya birilerine seçim kaybettirme gibi bir çalışmamız, bir amacımız olmayacak. Bizim tek odaklanacağımız nokta 'Kendimiz bu seçimi nasıl kazanırız?' olacak. Bu adımları atarken, falanca parti seçimi kazanabilir, falanca parti kaybedebilir endişesi veya düşüncesi bizim kararımızı etkilemeyecek." dedi.

'Ankara’yı da, İstanbul’u da çok daha iyi yönetiriz'
Bu kararın bir düşünce değil, altı yılda pratiğini yaşayarak geldikleri nokta olduğunu söyleyen Kavuncu, "Biz Türkiye’yi çok daha iyi yönetiriz, Ankara’yı da, İstanbul’u da çok daha iyi yönetiriz" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'na kapıyı kapattı
İmamoğlu'nun 'İttifak şart' çıkışına da değinen Kavuncu, böyle bir teklifle kendilerine gelinmesi halinde 'aday belirleme sürecindeyiz diyerek reddedeceklerini belirterek "GİK’in almış olduğu bir karar var ve bu net. Bunun değişmesi için bir sebep yok." diye konuştu.
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İmamoğlu'na kapıyı kapatan İYİ Parti Teşkilat Başkanı Kavuncu: Artık birilerine seçim kazandırma stratejimiz olmayacak
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