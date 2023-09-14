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Hindistan'da yeni virüs: Kapanmalar başladı

Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde görülen ölümcül ve bulaşıcı virüs nedeniyle okullar, kamu daireleri tatil edilirken toplu taşımaya ara verildi.

Ekleme: 14.09.2023 - 12:24 Güncelleme: 14.09.2023 - 12:31 / Editör: Ozge Selin
Hindistan'da yeni virüs: Kapanmalar başladıHindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde görülen ölümcül ve bulaşıcı virüs nedeniyle okullar, kamu daireleri tatil edilirken toplu taşımaya ara verildi.

Hindistan'da Nipah virüsününden iki kişinin hayatını kaybetmesinin ardından 706 kişi testlerden geçirilmeye başlandı.

Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde görülen ölümcül ve bulaşıcı virüs nedeniyle okullar, kamu daireleri tatil edildi; toplu taşımaya ara verildi.

Yarasalar vasıtasıyla taşınan virüs nedeniyle hala iki yetişkin ve bir çocuğun hastanede tutulduğunu belirten yetkililer kendileri ile temasa giren sağlık personelinin de karantinaya alındığını duyurdu.

Kerala eyaleti Başbakanı Pinarayi Vijayan yaptığı açıklamada, Kozhikode bölgesinde halkın kalabalığa girmemesini isterken daha fazla kişinin test edilme olasılığının bulunduğunu ifade etti.

Kerala'da 2018'den bu yana görülen dördüncü Nipah virüsü salgınında 30 Ağustos'tan bu yana enfekte iki kişi hayatını kaybetti. En az sekiz köyde ise karantina ilan edilmesi gerekti.

Eyalette tespit edilen virüsün daha önce Bangladeş'te bulunan virüsle aynı olduğunu ifade eden yetkililer, insandan insana yüksek ölüm oranıyla yayılan ancak daha az bulaşıcı olma geçmişine sahip bir tür olduğunu söyledi.

Nipah virüsü nedir, belirtileri neler?
Nipah virüsü ilk olarak 1999 yılında Malezya ve Singapur'da domuz çiftçileri ve hayvanlarla yakın temasta olan diğer kişiler arasında görülen bir salgın sırasında tespit edilmişti.

İlk kurbanın doğduğu köy olan Maruthonkara, çeşitli yarasa türlerine ev sahipliği yapan 300 dönümlük bir ormanın yakınında yer alıyor. 2018 Nipah salgını sırasında, aynı bölgedeki meyve yarasalarının virüs testleri pozitif çıkmıştı.

Kerala'nın ilk Nipah salgınında, enfekte olan 23 kişiden 21'i öldü. 2019 ve 2021'deki salgınlarda ise iki kişi hayatını kaybetti.
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