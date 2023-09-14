  • USD: 26,90 - 26,95
  • EURO: 28,89 - 28,94
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP'den İYİ Parti'nin yerel seçim kararına ilk tepki: İttifak zaten bitti

14 ve 28 Mayıs tarihlerinde yapılan seçimlerde ağır bir yenilgi alan muhalefet kanadında sular durulmuyor. Seçimlerin ardından her iki parti de yaşanan hezimet için topu birbirine atarken, İYİ Parti yerel seçimlerle ilgili kararını dün açıkladı. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Genel İdare Kurulu'nun (GİK) ardından düzenlediği basın toplantısında, yerel seçimlerde İYİ Parti'nin 81 ilde kendi adaylarını göstereceğini açıkladı. İYİ Parti'nin 'yerel seçim' kararına yanıt ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'nin kararının saygıyla karşıladıklarını belirterek, "Seçimden sonra kurduğumuz ittifak zaten bitti." dedi.

CHP'den İYİ Parti'nin yerel seçim kararına ilk tepki: İttifak zaten bitti
Ekleme: 14.09.2023 - 12:40 Güncelleme: 14.09.2023 - 13:30 / Editör: Ozge Selin
CHP'den İYİ Parti'nin yerel seçim kararına ilk tepki: İttifak zaten bitti
14 ve 28 Mayıs tarihlerinde yapılan seçimlerde ağır hezimete uğrayan muhalefet kanadında sular durulmuyor. Akeşenr seçimlerin ardından CHP'yi eleştiri yağmuruna tutarken, 81 ilde farklı aday çıkaracaklarını açıklamıştı.

İYİ PARTİ YEREL SEÇİM KARARINI VERDİ

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Genel İdare Kurulu'nun (GİK) ardından düzenlediği basın toplantısında, yerel seçimlerde İYİ Parti'nin 81 ilde kendi adaylarını göstereceğini açıkladı.

CHP'den İYİ Parti'nin yerel seçim kararına ilk tepki: İttifak zaten bitti

Kürşad Zorlu, '31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde Türkiye genelinde 81 il ve ilçelerinde partimizin kendi adaylarının teşkilatlarımızın görüşlerinin yanı sıra her seçim çevresinde aday adaylarımıza yönelik halkın eğilim ve tercihlerinin dikkate alınarak tespit edilmesine karar verilmiş olup, sürecin yönetiminde parti başkanlık divanımız yetkilendirilmiştir.' dedi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İLK TEPKİ: ZATEN İTTİFAK BİTTİ

İYİ Parti'nin yerel seçimlere 81 ilde kendi adayları ile gireceğini açıklamasının ardından gözler CHP'ye çevrilmişti. Konuyla ilgili ilk açıklama CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada, 'Bir siyasi partinin aldığı kararı saygı ile karşılayacağız. Seçimden sonra kurduğumuz ittifak zaten bitti.' ifadelerini kullandı.

CHP'den İYİ Parti'nin yerel seçim kararına ilk tepki: İttifak zaten bitti

'HER ÜYENİN ADAY OLMA HAKKI VAR'

Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in yarın genel başkan adaylığını açıklayacak olması konusunda ise 'Gayet güzel. CHP diğer partiler gibi değildir. Herkesin aday olma hakkı vardır. Yarın Özgür Bey adaylığını ilan edecek. Bir arkadaşımız İstanbul´dan mektup yazmış. Ben de adaylığımı genel merkezde ilan edebilir miyim diye. Tabi dedik' ifadelerini kullandı.
Ömer Çelik’ten Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına sert tepki: Cehalet dolu cümlelerle...
CHP'den İYİ Parti'nin yerel seçim kararına ilk tepki: İttifak zaten bitti
Topal tavşan kolay av! Delegeyi elinde tutan Kılıçdaroğlu memnun: 'Ekremciler'den Özgür Özel'e 'Daha sert ol yoksa 2.adam olursun' baskısı
MSB duyurdu: 1 Ocak'tan itibaren 1299 terörist etkisiz hale getirildi...
İmamoğlu'na kapıyı kapatan İYİ Parti Teşkilat Başkanı Kavuncu: Artık birilerine seçim kazandırma stratejimiz olmayacak
CHP’li Zeydan Karalar’dan personele fişleme: Memnuniyet anketiyle tek tek tespit ettiler!
Türkiye ekonomisi hız kesmeyecek! Fitch revizeye gitti: Yabancı yatırımcıların gözü burada olacak
Maltepe’de bitmeyen meydan isyanı: Altı bitti, üstü kaldı
İsveç'te skandallar bitmiyor! Başkan Erdoğan'ın maketini yaktılar: Polis sadece izledi...
Merkez Bankası'ndan yeni KKM kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı
Skandalın böylesi! LGBT terörü ilkokula kadar indi: 6 yaşındaki çocuklar için hazırlanan o kitap…
Meral Akşener ipleri kopardı! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a kötü haber: Adaylarımız hazır!
Dünyanın yaralarını Türkiye sarıyor! Başkan Erdoğan'ın mektubu Yunanistan'ın gündeminde
CHP'de küfürlü koltuk kavgası! 'Bu partiyi kimin yönettiğini göreceksin'
Başkan Erdoğan da katılacak! İstanbul'da deprem şurası: Kentsel dönüşüme tavizsiz destek
CHP yandaşı Enver Aysever ve Uğur Dündar'dan 'Atatürk'ü pazarladınız' kavgası!
Sezgin Tanrıkulu soruşturması: İzin talebi Adalet Bakanlığı'na gönderildi
İmamoğlu bir kez daha çark etti: “Genel başkanımızın destek vermesi ve 'adayımızdır' demesi sevindiricidir”
Zonguldak’ta maden ocağında göçük meydana geldi!
İstanbul'da suya zam yapıldı!
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Karadeniz’de esrarengiz keşif: Tam 5 bin 500 yıllık!

Karadeniz’de esrarengiz keşif: Tam 5 bin 500 yıllık!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayınladı: Son 33 yılın en kurak ağustosu yaşandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayınladı: Son 33 yılın en kurak ağustosu yaşandı

Açık liseye geçiş için şartlar belli oldu

Açık liseye geçiş için şartlar belli oldu

2 uzaylı cesedi kongrede canlı yayında sergilendi! Dünya bu görüntüleri konuşuyor! 1000 yıllık bulguları yemin ederek açıkladı

2 uzaylı cesedi kongrede canlı yayında sergilendi! Dünya bu görüntüleri konuşuyor! 1000 yıllık bulguları yemin ederek açıkladı

James Webb Uzay Teleskobu Bir gezegende yaşam belirtisine dair kanıt bulmuş olabilir

James Webb Uzay Teleskobu Bir gezegende yaşam belirtisine dair kanıt bulmuş olabilir