İBB'nin kara propagandasına Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı!

Türk halkı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığında geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 4 yılında sık sık skandallarla karşı karşıya kalmaya devam ediyor. İETT araçlarının yanması, arızalı metro istasyonları bir yana İBB bu sorunları çözmek yerine algı operasyonlarına girişmeyi sürdürüyor.Altunizade metro durağında yaptığı ve yürüyen merdivenlerin çalışmadığını belgeleyen görüntüleri üzerinden yeni bir algı operasyonu gerçekleştirildi.İstanbul'da birçok noktada metro ve metrobüslerin yürüyen merdivenleri çalışmıyor. Muhabirler şikayetleri yerinde incelerken, İBB yetkililerinin engellemelerine maruz kaldı. Vatandaşın sorununu haberleştirerek mesleki görevini yapan muhabir üzerinden İBB sosyal medyada büyük bir kara propaganda yürüterek karalama kampanyası gerçekleştirdi.Metrodaki İBB görevlileri muhabiri bölgeden uzaklaştırmak isterken, muhabirin 'Merdivenler yürüyor/çalışıyor mu?' sorusuna 'Merdivenler için şimdi ekip geldi. Arızayı giderecek. Arızalıydı' yanıtını verdi.İBB kurgu videosunda 'sabotaj' iftirası atarken, paylaşılan videoların tamamı izlendiğinde İBB'nin kendi görevlisinin bile metronun bozuk olduğunu kabul etmesi ise tüm gerçeği gözler önüne serdi.İBB görevlisinin 'ekipler çalışıyor' yalanı ise yine ortaya çıktı. 'Aşağıda çalışıyor' denilen ekiplerin yürüyerek metro bölgesine geldiği görüldü.Asansör için gelen ekiplere, 'Arıza için geldim. Üniteyi bariyerleyeceğim şu an. Ondan sonra müdahale gerçekleştireceğim' dedi.Sosyal medyada İBB tarafından yayılan söz konusu montajlı algı operasyonuna CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da destek gecikmedi. Kılıçdaroğlu açık açık bir 'montaj' olduğu ortada duran İBB'nin operasyonuna arka çıktı ve çirkin ifadeler kullandı.Seçim yenilgilerini her defasında farklı bahanelerle geçiştirmeye çalışan terör örgütleri ile adeta kol kola ittifaka giren Kılıçdaroğlu, 'Bir insan eğer ahlaklı ise önce mücadelesinde yiğit olur' sözleriyle İBB'nin montaj videosunu paylaştı. Kılıçdaroğlu'nun yalan ve iftira ile dolu paylaşımı ise tepki çekti.