İYİ Partili Ayhan Erel'den yerel seçim çıkışı! CHP'li İzmir Büyükşehir'e tepki: Keşke AK Parti yönetse

14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardınan muhalefet partilerinde büyük bir kriz yaşanıyor. Yerel seçimlere ittifak yapmadan kendi logosu ile girmeye hazırlanan İYİ Parti ile değişim kavgalarının gündemden düşmediği CHP'de karşılıklı restleşmeler yaşanmaya devam ediyor. Uzun süredir CHP yönetiminde olan İzmir'de İYİ Parti kendi adayını açıkladı. İYİ Parti'nin İzmir adayı Ümit Özlale seçim çalışmalarına başlarken, İYİ Partili Ayhan Erel'den İzmir ile ilgili çok konuşulacak bir çıkış geldi.İYİ Partili Ayhan Erel yakın zamanda İzmir'e gittiğini aktararak şunları söyledi:'Yerel seçimlerin dinamikleri çok farklı, vatandaş orada partiden daha çok adaylara yöneliyor. Bir yakınımın düğünü sebebiyle İzmir'e gittim.İzmir çok yorgun bir şehir, gittiğimde gönlümden 'Keşke İzmir'i bir dönem iktidar partisine mensup bir belediye başkanı yönetse ve bir daha İzmir'i diğer partiler almasın diye sanırım 5 yılda ayağa kaldırırdı' diye geçirdim.'İzmir Terminalinin bakımsızlığına vurgu yapan Erel, 'Terminaller bir şehrin dış dünyaya açılan penceresidir. İzmir terminalini bir görün. İzbe, karanlık, temiz değil. İzmir'e gittiğinizde terminali bir görün. Terminalin etrafında bir çalışma var aylardır.' dedi.'İZMİR HASTA BİR ŞEHİR! NE KALDIRIMLARI KALDIRIM, NE SOKAKLARI SOKAK'Sözlerini sürdüren Erel ''İzmir varsa Ümit de var' sloganıyla İzmir'de Ümit Özlale çalışmalara başladı. İzmir hasta bir şehir. Ne kaldırımları kaldırım, ne sokakları sokak.İzmir'in şöyle bir güzelliği var daha özgür bir şehir. İnsanların huzur bulduğu bir şehir. Fizyolojik özellikleri yerine psikolojik özellikleri öne çıktığı için orayı tercih etmiş olabilir' diye konuştu.İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Özlale de CHP'li belediyeyi yerden yere vurmuştı.İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki personel sayısına dikkat çeken Ümit Özlale, 'İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin personellerinin yarısının bankamatik memuru olduğunu düşünüyorum. Bunları temizleyeceğim. Ben daha iyi bir belediye başkanı olacağını düşündüğüm için bu işe talip oldum. 53 bin çalışanı olan şirket İzmir'in çöpünü toplamıyorsa, İzmir hala kokuyorsa daha iyi belediyecilik vardır. Ben İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iyi yönetilmediğini düşünüyorum' ifadelerini kullanmıştı.