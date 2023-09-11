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Kılıçdaroğlu'nun bölücü ortağı HDPKK isyan etti! Bay Kemal'in Tanrıkulu sözleri sonrası gözdağı: Not aldık

Sezgin Tanrıkulu geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında TSK'yı hedef alırken alçak iftirada bulunmuştu. Skandal sözler sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sezgin Tanrıkulu'nu satması bölücü ortağı HDPKK'da büyük isyana neden oldu. HDP vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit "Bunu da not edelim" derken Sırrı Sakık ise Bay Kemal'in kendisini destekleyenlere yalan söylediğini dile getirdi.

Ekleme: 11.09.2023 - 11:54 Güncelleme: 11.09.2023 - 12:03 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu'nun bölücü ortağı HDPKK isyan etti! Bay Kemal'in Tanrıkulu sözleri sonrası gözdağı: Not aldık
CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında TSK'yı hedef alırken hadsiz bir iftirada bulundu. Şanlı Türk ordusuna iftira atan Tanrıkulu, 'TSK,15 köylüyü helikopterden attı. Köyleri yaktı ve bombaladı' iddiasında bulundu.

CHP'Lİ ÖZTRAK: BU İFADELER KABUL EDİLEMEZ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan Tanrıkulu hakkında konuşan CHP Sözcüsü Faik Öztrak ifadelerinin kabul edilemez olduğunu vurgulayıp, 'Bu konu yetkili organlarımızda görüşülecektir.' dedi.

'TSK BİZİM GÖZ BEBEĞİMİZDİR'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Tanrıkulu hakkında bugün yaptığı açıklamada, ''Biz TSK'nın hedef alınmasını kurumsal olarak asla doğru bulmayız. Konuyla ilgili açıklamayı parti sözcümüz yaptı. TSK bizim göz bebeğimizdir'' dedi.

Kılıçdaroğlu'nun bölücü ortağı HDPKK isyan etti! Bay Kemal'in Tanrıkulu sözleri sonrası gözdağı: Not aldık

İki ismin bu açıklamaları HDPKK'yı rahatsız ederken, HDP'li Gülistan Koçyiğit Kılıçdaroğlu'nun Sezgin Tanrıkulu'na destek vermemesi nedeniyle açıklamalarda bulundu.

Koçyiğit 'Bunu da not edelim' derken 'Kılıçdaroğlu 'TSK bizim gözbebeğimizdir' diyerek bütün katliamları sahiplenmiş oldu' dedi.

Kılıçdaroğlu'nun bölücü ortağı HDPKK isyan etti! Bay Kemal'in Tanrıkulu sözleri sonrası gözdağı: Not aldık

HDP'Lİ SAKIK: SENİ DESTEKLEYENLERE YALAN SÖYLEDİN
HDP vekili Sırrı Sakık da Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. X hesabından açıklama yapan Sakık, 'Biz de bu yalanlarla yüzleştik. Partine yalan söyledin, seni destekleyenlere yalan söyledin, bu halka yalan söyledin!' dedi.

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Kılıçdaroğlu'nun bölücü ortağı HDPKK isyan etti! Bay Kemal'in Tanrıkulu sözleri sonrası gözdağı: Not aldık
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