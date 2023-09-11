Kılıçdaroğlu'nun bölücü ortağı HDPKK isyan etti! Bay Kemal'in Tanrıkulu sözleri sonrası gözdağı: Not aldık

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında TSK'yı hedef alırken hadsiz bir iftirada bulundu. Şanlı Türk ordusuna iftira atan Tanrıkulu, 'TSK,15 köylüyü helikopterden attı. Köyleri yaktı ve bombaladı' iddiasında bulundu.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan Tanrıkulu hakkında konuşan CHP Sözcüsü Faik Öztrak ifadelerinin kabul edilemez olduğunu vurgulayıp, 'Bu konu yetkili organlarımızda görüşülecektir.' dedi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Tanrıkulu hakkında bugün yaptığı açıklamada, ''Biz TSK'nın hedef alınmasını kurumsal olarak asla doğru bulmayız. Konuyla ilgili açıklamayı parti sözcümüz yaptı. TSK bizim göz bebeğimizdir'' dedi.İki ismin bu açıklamaları HDPKK'yı rahatsız ederken, HDP'li Gülistan Koçyiğit Kılıçdaroğlu'nun Sezgin Tanrıkulu'na destek vermemesi nedeniyle açıklamalarda bulundu.Koçyiğit 'Bunu da not edelim' derken 'Kılıçdaroğlu 'TSK bizim gözbebeğimizdir' diyerek bütün katliamları sahiplenmiş oldu' dedi.HDP vekili Sırrı Sakık da Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. X hesabından açıklama yapan Sakık, 'Biz de bu yalanlarla yüzleştik. Partine yalan söyledin, seni destekleyenlere yalan söyledin, bu halka yalan söyledin!' dedi.