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FETÖ'nün 'ev ablası' olduğu iddia edilen sanığa 15 yıla kadar hapis istemi

Adana'da, FETÖ'nün "ev ablası" olduğu iddia edilen sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ekleme: 11.09.2023 - 11:45 Güncelleme: 11.09.2023 - 11:45 / Editör: Ozge Selin
FETÖ'nün 'ev ablası' olduğu iddia edilen sanığa 15 yıla kadar hapis istemi
Cumhuriyet Başsavcılığınca adli kontrol tedbiri uygulanan Y.E. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

FETÖ'nün "ev ablası" olduğu iddia edilen Y.E. için "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, hakkında FETÖ soruşturması yürütülen tanık G.G'nin ifadelerine yer verildi.

Sanık Y.E. ile örgüte ait evde sohbet toplantılarına katıldıklarını belirten tanık, "Biz Y.E. ile FETÖ'ye bağlı evde kalıyorduk. Bu evde örgüt elebaşına ait kitaplar okutuluyordu. Y.E. örgüt içinde 'ev ablalığı' görevini yapıyordu. Ayrıca örgütsel faaliyetleri için farklı kod isimleri kullanıyordu. Kendisi kaldığımız örgüt evinin ihtiyaçları için bizden para toplardı." ifadelerini kullandı.

İddianamede, FETÖ'ye ait evlerde kaldığı anlatılan Y.E'nin örgüt üyeliğinden hakkında işlem yapılan kişilerle irtibatının belirlendiği bilgisine de yer verildi.

Sanığın "mahrem imam"ların talimatıyla hareket ettiği, örgüt evine çağırdığı öğrencileri üniversite kazandıktan sonra da takip ettiği, il dışındaki örgüt üyesi öğrencilerin takibini yaptığı ve örgütsel sohbetlere katıldığı ve FETÖ içinde ev ablası olarak örgütsel faaliyet yürüttüğü belirtilen iddianamede, Y.E'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Sanık Y.E. iddianamedeki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

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