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Bursa’da vahşet! Eski sevgilisi tarafından darp edildi: Ölüm tehditleri alıyorum!

Bursa'da Sibel Kahraman, 9 yıllık sevgilisi İ.Ş.'den ayrıldı. Ancak cinsel taciz, tehdit ve şiddete maruz kaldı. Öldüresiye dövülen genç kadın, soluğu savcılıkta aldı. Yardım çağrısı yaptı: Beni öldürecek!

Ekleme: 11.09.2023 - 11:36 Güncelleme: 11.09.2023 - 11:43 / Editör: Ozge Selin
Bursa’da vahşet! Eski sevgilisi tarafından darp edildi: Ölüm tehditleri alıyorum!Kadına yönelik şiddetin sonu gelmedi. Son olay, Bursa'da meydana geldi. İddiaya göre 33 yaşındaki Sibel Kahraman, 9 yıl önce tanıştığı erkek arkadaşı İ.Ş.'nin sözlü tacizlerine dayanamadı, ayrılmaya karar verdi.

Ancak durumu kabullenmeyen 49 yaşındaki İ.Ş., 1 yıl boyunca Sibel Kahraman'ı tehdit etti. Kahraman'ın telefon numarasını değiştirmesine rağmen İ.Ş., genç kadının çalıştığı iş yerine giderek tacizlerine devam etti.

Ölüm tehditleri alan Sibel Kahraman, polise bile gitti. Son yaşadığı olayda yüzü tanınmaz hale gelen Sibel Kahraman, hayatının tehlikede olduğunu söyledi. Darp raporu ile savcılığa giderek İ.Ş.'nin tutuklanmasını talep etti.

Bursa’da vahşet! Eski sevgilisi tarafından darp edildi: Ölüm tehditleri alıyorum!

Yaşadığı vahşeti anlatan Sibel Kahraman, 'Ben kendisiyle görüşmek istemediğimden itibaren iş yerimin ve evimin etrafında geziniyordu. Benim nerede olduğumu araştırıp bulunduğum yerlere geliyordu. İki kere kendisinden şikayetçi oldum. Fakat hiçbir sonuç alamadım.

Bana sürekli cinsel içerikli mesajlar atıp tehditlerde bulunuyordu. Son yaşadığımız olayda, arkadaşlarımla oturuyorduk. Beni oradan zorla çıkartmak istedi. Dışarı çıktığımızda beni darp etti. Beni ve arkadaşlarımı öldürmekle tehdit etti. Sürekli 'infazımı senin yüzünden yakacağım' diyor. Ölmekten korkuyorum ve şahsın tutuklanmasını talep istiyorum. Daha bana neler yapması bekleniyor' dedi.

Bursa’da vahşet! Eski sevgilisi tarafından darp edildi: Ölüm tehditleri alıyorum!

Eski erkek arkadaşı tarafından darp edilen Kahraman'ın avukatı Semih Altan ise, 'Müvekkilimi sürekli taciz ediyor, cinsel içerikli mesajlar gönderiyor. Müvekkilim bu mesajlara cevap vermeyince tacizleri artmaya başlıyor ve iş fiziksel şiddet noktasına kadar ilerliyor. Bu tarz insanların dışarıda gezmemesi ve tutuklanması gerekiyor.

Çünkü bu tarz olaylar kadın cinayetlerine sebebiyet veriyor. Cezaların daha caydırıcı olması gerektiği kanaatindeyim. Eğer bu şahıs tutuklanmayıp serbest bırakılırsa telafisi mümkün olmayan sonuçlar mevcut. Bugün hastanede raporumuzu aldık. Cumhuriyet başsavcılığına şikayette bulunacağız ve sanığın tutuklanmasını talep edeceğiz' şeklinde konuştu.

Bursa’da vahşet! Eski sevgilisi tarafından darp edildi: Ölüm tehditleri alıyorum!
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