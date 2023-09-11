Bakan Tunç'tan TSK'ya iftira atan CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na tepki: Gerekli soruşturma süreci başlamıştır

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) iftira atan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'na tepki gösterdi. "Mehmetçiğimize ve ordumuza dil uzatmak bu şekilde suçlamalarda bulunmak hiç kimseye yakışmaz." diyen Bakan Tunç, gerkeli soruşturma sürecinin başladığını ifade etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun TSK'yı hedef alan iftirasına tepki gösterdi.



Bakan Tunç, yaptığı açıklamada, "Bu açıklamaları kabul etmek mümkün değil. Mehmetçiğimize ve ordumuza dil uzatmak kimseye yakışmaz. Partisi gerekeni söylemelidir. Bu soruşturma ile ilgili fezleke TBMM'nin gündemine geldi.



Mehmetçiğimize ve ordumuza dil uzatmak bu şekilde suçlamalarda bulunmak hiç kimseye yakışmaz. Hele hele milletvekili sıfatı taşıyan birine yakışmaz. Kendi partisinin de bir tepki koyması gerekir. Gerekli soruşturma süreci başlamıştır. Bundan sonraki süreç Meclis'in takdirindedir." ifadelerini kullandı.



NE OLMUŞTU?



CHP'li Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, katıldığı bir canlı yayında, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef aldı.



FETÖ ve PKK destekçilerinin alçak propagandalarını canlı yayınla yineleyen Sezgin Tanrıkulu, "15 köylüyü helikopterden atan TSK değil mi? Biz eleştirel yaklaşırız. TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız" ifadelerini kullandı.



CHP'li vekilin TSK'yi hedef alan sözlerine tepki yağdı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, gelen tepkiler üzerine düğmeye bastı. Tanrıkulu hakkında canlı yayında yaptığı yorumlardan dolayı Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesinde düzenlenen "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama" ve 216. maddesinde düzenlenen "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçlarından soruşturma açıldı.