  • USD: 26,81 - 26,86
  • EURO: 28,70 - 28,76
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Tunç'tan TSK'ya iftira atan CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na tepki: Gerekli soruşturma süreci başlamıştır

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) iftira atan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'na tepki gösterdi. "Mehmetçiğimize ve ordumuza dil uzatmak bu şekilde suçlamalarda bulunmak hiç kimseye yakışmaz." diyen Bakan Tunç, gerkeli soruşturma sürecinin başladığını ifade etti.

Ekleme: 11.09.2023 - 11:53 Güncelleme: 11.09.2023 - 11:55 / Editör: Ozge Selin
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun TSK'yı hedef alan iftirasına tepki gösterdi.

Bakan Tunç, yaptığı açıklamada, "Bu açıklamaları kabul etmek mümkün değil. Mehmetçiğimize ve ordumuza dil uzatmak kimseye yakışmaz. Partisi gerekeni söylemelidir. Bu soruşturma ile ilgili fezleke TBMM'nin gündemine geldi.

Mehmetçiğimize ve ordumuza dil uzatmak bu şekilde suçlamalarda bulunmak hiç kimseye yakışmaz. Hele hele milletvekili sıfatı taşıyan birine yakışmaz. Kendi partisinin de bir tepki koyması gerekir. Gerekli soruşturma süreci başlamıştır. Bundan sonraki süreç Meclis'in takdirindedir." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

CHP'li Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, katıldığı bir canlı yayında, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef aldı.

FETÖ ve PKK destekçilerinin alçak propagandalarını canlı yayınla yineleyen Sezgin Tanrıkulu, "15 köylüyü helikopterden atan TSK değil mi? Biz eleştirel yaklaşırız. TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız" ifadelerini kullandı.

CHP'li vekilin TSK'yi hedef alan sözlerine tepki yağdı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, gelen tepkiler üzerine düğmeye bastı. Tanrıkulu hakkında canlı yayında yaptığı yorumlardan dolayı Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesinde düzenlenen "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama" ve 216. maddesinde düzenlenen "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçlarından soruşturma açıldı.
Bakan Tunç'tan TSK'ya iftira atan CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na tepki: Gerekli soruşturma süreci başlamıştır
Kılıçdaroğlu'nun bölücü ortağı HDPKK isyan etti! Bay Kemal'in Tanrıkulu sözleri sonrası gözdağı: Not aldık
CHP'de 'mega' kriz! Kılıçdaroğlu 'Mansur Yavaş aday' dedi ancak İmamoğlu'nu teyit etmedi: Olaylı 100. yıl kutlamalarının perde arkası
Bakan Fidan'dan Kazakistan'da önemli açıklamalar...
İSKİ'ye çamurlu su isyanı: İstanbullular tepki gösterdi! Yarın okullar açılıyor...
Yunanistan, Kılıçdaroğlu'nun EOKA'lı paylaşımını konuşuyor: Hiçbir zaman cumhurbaşkanı olamayacak
FETÖ’den ceza alan CHP’li başkana kötü haber: Gözler Yargıtay kararında!
Başkan Erdoğan'ın sözleri dünyada yankılandı: 'Önce yükümlülükler yerine getirilmeli'
İşsizlik oranları açıklandı
Bakan Bolat duyurdu: Öncüpınar'da dev operasyon
Ekrem İmamoğlu’ndan Meral Akşener’e ittifak çağrısı: Her zaman…
CHP'li Mansur Yavaş yeni eğitim öğretim yılı için yaptığı paylaşımda İngiliz çocukları kullandı: Bu kadar mı halktan kopuksunuz?
Zorunlu afet sigortası geliyor! İşte 2024'te devreye girecek uygulamanın detayları
İYİ Parti İzmir adayı Ümit Özlale'den CHP'ye zehir zemberek sözler! 'İzmir'in yarısı bankamatik memuru'
Yeni eğitim öğretim yılında ilk ders zili bugün çalıyor
CHP'nin 100. yıl videosuna Türk askeri yerine EOKA'cı teröristleri koymuşlardı: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan akla zarar savunma
PKK'lılardan oy isteyen CHP'li Bankoğlu'ndan 'EOKA' savunması: Hainlerin sevincinin nasıl kursağında kaldığı anlatılıyor
Anız yangını TEM Otoyolu’nda faciaya neden oldu: 1 ölü 36 yaralı!
Başkan Erdoğan'dan Batı'da artan İslam düşmanlığına sert tepki: Sözde demokrat ülkeler 3 maymunu oynuyor
Kılıçdaroğlu'ndan aylar sonra gelen seçim itirafı: Hepimiz hayal kırıklığına uğradık
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Avrupa alkol kullanımında kısıtlamaya gidiyor: Raporda dikkat çeken detaylar...

Avrupa alkol kullanımında kısıtlamaya gidiyor: Raporda dikkat çeken detaylar...

Antalya'da bir böcek 10 metrelik çınar ağacını yerle bir etti

Antalya'da bir böcek 10 metrelik çınar ağacını yerle bir etti

Burası İzmir: Gökyüzünde ateş topu! Görüntüler büyüledi!

Burası İzmir: Gökyüzünde ateş topu! Görüntüler büyüledi!

Kredi kartı kullananlar dikkat: OVP sonrası yeni dönem!

Kredi kartı kullananlar dikkat: OVP sonrası yeni dönem!

Evi olmayan vatandaşlar dikkat: Yeni kampanya müjdesi! OVP'de açıklandı...

Evi olmayan vatandaşlar dikkat: Yeni kampanya müjdesi! OVP'de açıklandı...