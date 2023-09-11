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Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon ve büyüme açıklaması

OVP'de birinci önceliğin enflasyonu yeniden tek haneye indirmek olduğunu söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Bu zor bir süreç ama mümkün. Geçmişte başardık, yine başaracağız" dedi. Şimşek, ekonomide Haziran ayına kadar bir geçiş dönemi söz konusu olacağını ifade etti.

Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon ve büyüme açıklaması
Ekleme: 11.09.2023 - 12:30 Güncelleme: 11.09.2023 - 12:49 / Editör: Ozge Selin
Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon ve büyüme açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon, büyüme ve mali disiplin konusunda dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı bir TV programında ekonomi gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Küresel ekonomiye baktığımız zaman; büyümenin düşük seyrettiği dönemdeyiz. Ortalama büyüme yüzde 3 civarında olacak. Bu tabii düşük sayılır. Bunun birçok sebebi var ama kısa vadeli baktığınız zaman pandemi sonrası enflasyon yükselişe geçti. Şu anda küresel finansal koşulların oldukça sıkışık olduğu bir dönemdeyiz.

"BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ ENFLASYONU DÜŞÜRMEK"

OVP'nin üç temel bileşeni var. Bunlardan bir tanesi ülkemizin karşı karşıya olduğu, en önemli makroekonomik sorunlardan biriyle mücadele konusu. Enflasyonu tekrar makul düzeye, tek haneye getirecek bir program.

Dezenflasyon programı orta vadeli programımızın en önemli hedefi. Birincil önceliğimiz fiyat istikrarıdır.

Enflasyonu tekrar, 3 yılın sonunda hedefimiz tek haneye düşürebilmek. Bu zor bir süreç ama mümkün. Geçmişte başardık, yine başaracağız.

İKİNCİ BİLEŞEN: MALİ DİSİPLİN

Programın ikinci bileşeni mali disiplin. Geçmişte, AK Parti hükümetlerinin en güçlü tarafı maliye politikasının bir çıpa görevi yapmış olması. Bütçe açıklarını düşük tutuyoruz, bunun sayesinde milletimize eser ve yatırım odaklı bütçeler sunduk.

Önümüzdeki 3 seneye baktığımız zaman, gerek depremin gerekse geçmişte aldığımız bir takım kararların etkisiyle; EYT gibi, bütçede bir miktar bozulma var. Hedefimiz, bütçe açığını deprem hariç yüzde 3'e çekmek.

ÜÇÜNCÜ ÖNEMLİ BİLEŞEN: YAPISAL REFORMLAR

Üçüncü önemli bileşen; yapısal reformlar. Şunu net şekilde söyleyebilirim; Türkiye rekabet gücünü artıracaksa, verimlilik üzerinden büyüyecekse; bir taraftan üretken alanlara yatırım yaparken, bir taraftan da mevcut kaynakların verimli kullanımına yönelik çok ciddi yapısal dönüşüm çabası olacak. Bunu da geçmişte olduğu gibi sadece bir metin olarak sunmadık, takvimlendirdik. Hangi reformu, hangi çeyreklerde yapacağımızı ortaya koyduk.

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