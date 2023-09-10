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Beyaz Gazete
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CHP 100. yılında paramparça! Sonu gelmeyen krizler: Küfürleşme, tehdit, kavga...

CHP 100'üncü yaşına koltuk kavgası ve parçalanmış bir yapıyla girdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise kaleme aldığı yazıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert eleştiriler yöneltirken Anıtkabir'de aynı kareye girmek istemedi.

CHP 100. yılında paramparça! Sonu gelmeyen krizler: Küfürleşme, tehdit, kavga...
Ekleme: 10.09.2023 - 09:08 Güncelleme: 10.09.2023 - 09:34 / Editör: Ozge Selin
CHP 100. yılında paramparça! Sonu gelmeyen krizler: Küfürleşme, tehdit, kavga...
9 Eylül 1923 tarihinde kurulan CHP, Kılıçdaroğlu yönetiminde girdiği 100'üncü yaşında 'krizlerin partisi'ne dönüştü.

CHP'nin 100'üncü yılında Kılıçdaroğlu seçim hezimetlerine bir yenisini daha eklerken, internete sızan ifşa videosuyla ortaya çıkan 'paralel CHP' ise bomba etkisi yarattı.

CHP 100. yılında paramparça! Sonu gelmeyen krizler: Küfürleşme, tehdit, kavga...

Kurultay takvimi kapsamında şu ana kadar gerçekleştirilen kongrelerde 'değişimciler' ile 'genel merkezciler' arasındaki küfürleşmeler, tehditler ve kavgaların bir türlü sonu gelmedi.

CHP 100. yılında paramparça! Sonu gelmeyen krizler: Küfürleşme, tehdit, kavga...

ATATÜRK'Ü BİLE ANMADI

Belediye başkanlarının birbirlerinin ayağını kaydırarak 'rütbelerini' yükseltmeye çalıştığı partide, son olarak 'Atatürk' krizi patlak verdi.

Disney Plus'ın 'Atatürk' dizisini yayınlamama kararına ses çıkarmayan, Büyük Taarruz'un yıldönümünde de Atatürk'ü anmayan Kılıçdaroğlu, hem CHP'nin hem de Cumhuriyetin 100'üncü yılında büyük bir skandala imza attı.

CHP 100. yılında paramparça! Sonu gelmeyen krizler: Küfürleşme, tehdit, kavga...

YÜZÜNE BAKMADI

Partinin 100'üncü kuruluş yıldönümü sebebiyle 8 Eylül'de başlayan kutlama etkinlikleri ise bir kez daha Kılıçdaroğlu-İmamoğlu çekişmesine sahne oldu.

CHP 100. yılında paramparça! Sonu gelmeyen krizler: Küfürleşme, tehdit, kavga...

CHP Genel Merkezi'ndeki ilk gün programına katılmayarak tepki çeken İmamoğlu, ikinci gün ise Cumhuriyet gazetesine köşe yazısı yazarak Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. 'CHP değişecek' diyen İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nu 'kendi doğrularını millete dayatmaya çalışmakla' suçladı.

CHP 100. yılında paramparça! Sonu gelmeyen krizler: Küfürleşme, tehdit, kavga...

CHP heyetinin Anıtkabir ziyaretine katılan İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile aynı kareye girmemek için köşe bucak kaçtı. Sonunda yan yana tek bir kare fotoğraf vermeden töreni bitirmeyi başardı.

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