Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda zincirleme kaza meydana geldi

Erzincan-Tunceli Kavşağı'nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda 7 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Gazetecilerin bulunduğu minibüsün de karıştığı kazada 1 basın mensubu ile 2 partili ve 1 polis memurunun hafif yaralandığı öğrenildi.