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Beyaz Gazete
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Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda zincirleme kaza meydana geldi

Erzincan-Tunceli Kavşağı'nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda 7 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Gazetecilerin bulunduğu minibüsün de karıştığı kazada 1 basın mensubu ile 2 partili ve 1 polis memurunun hafif yaralandığı öğrenildi.

Ekleme: 5.08.2023 - 15:36 Güncelleme: 5.08.2023 - 16:01 / Editör: Ozge Selin
Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda zincirleme kaza meydana geldi
Erzincan-Tunceli Kavşağı'nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda 7 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Gazetecilerin bulunduğu minibüsün de karıştığı kazada 1 basın mensubu ile 2 partili ve 1 polis memuru hafif yaralandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda zincirleme kaza meydana geldi

Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda zincirleme kaza meydana geldi



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