Elazığ'da sigara izmariti yangına sebep oldu

Türkiye'de yangınlar devam ediyor...Yaşanan yangınlarla mücadeleler sürerken bir diğer yandan da yeni yangınlar meydana geliyor.Dikkatsiz vatandaşların sebep olduğu yangınlar artarken bir yeni olayın adresi Elazığ oldu.Elazığ'ın Palu ilçesinde, yoldan geçen bir kişinin sigara izmaritini atması sonucu otluk alan alev aldı.Yangını gören çevredeki vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verip söndürmek için harekete geçti.Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.