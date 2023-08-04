70 kaçak göçmen TIR dorsesinde yakalandı, şoför tutuklandı

Amasya yönüne giden Babak Memarımakoueı'nın kullandığı 46 AB 537 plakalı TIR, 2 Ağustos akşamı polis uygulama noktasında durduruldu. Yapılan kontrollerde İran’dan ülkeye giriş yaptığı tespit edilen TIR’ın dorsesinde yaşları 18 ile 25 arasında değişen 62 Afganistan, 6 Pakistan ve 2 Bangladeş uyruklu kaçak göçmen yakalandı.Göçmenler işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi’ne teslim edildi. TIR şoförü ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Babak Memarımakoueı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.