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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin yükselişi devam edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Bölgesindeki tüm krizlerin çözüm adresi, mazlumların umudu, güvenliği ve refahı konusundaki tüm tehditleri bertaraf etmiş, sahip olduğu siyasi ve askerî gücünü dostlarıyla paylaşan Türkiye’nin yükselişi devam edecek." ifadelerini kullandı.

Ekleme: 31.08.2023 - 09:57 Güncelleme: 31.08.2023 - 10:04 / Editör: Ozge Selin
30 Ağustos Zafer Bayramı dün coşkuyla kutlandı.

Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümü etkinlikleri sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bir paylaşım geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında Türkiye Yüzyılı'nı vurguladı.

Erdoğan, bölgesindeki tüm tehditleri bertaraf eden Türkiye'nin yükselişinin devam edeceğini söyledi.

Erdoğan, "Bölgesindeki tüm krizlerin çözüm adresi, mazlumların umudu, güvenliği ve refahı konusundaki tüm tehditleri bertaraf etmiş, sahip olduğu siyasi ve askerî gücünü dostlarıyla paylaşan Türkiye’nin yükselişi devam edecek." dedi.

"Türkiye Yüzyılı vizyonu etrafında kenetlendik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadeleri şöyle:

"Büyük Taarruz’un üzerinden 101 yıl, Cumhuriyetimizin kuruluşunun üzerinden 100 yıl geçtiği şu dönemde milletçe aynı hissiyatla, aynı azimle, aynı kararlılıkla Türkiye Yüzyılı vizyonu etrafında kenetlendik. Acısıyla tatlısıyla bir asrı geride bırakarak aslında her biri diğerinin vârisi ve temsilcisi devletler silsilemizin son halkası Cumhuriyetimizin dayandığı köklerin derinliğini ve sağlamlığını ispatladık.

"Tüm oyunları bozduk, tüm senaryoları yırtıp attık"

Ülkemizi terör örgütlerinin saldırılarıyla, küresel siyasi ve ekonomik güç aygıtlarının sinsi emelleriyle, birliğimize ve beraberliğimize yönelik nice tuzaklarla dize getirmek isteyenlere milletçe eyvallah etmedik. Cumhuriyetimizin mayasını teşkil eden millî iradenin üstünlüğü ilkesine hep birlikte bağlı kalarak tüm oyunları bozduk, tüm senaryoları yırtıp attık. Türkiye’yi tıpkı eskiden olduğu gibi yeniden kendi içine kapatmak; kısır çekişmelerin, anlamsız kavgaların, kimseye faydası olmayan tartışmaların içine çekmek için uğraşanlara rağmen bu başarıyı elde ettik. Dünyayı okuyan, Türkiye’nin gerçek potansiyelini bilen, sahip olduklarının öneminin farkında bulunan milletimizle birlikte hedeflerimize adım adım ilerlemeyi sürdüreceğiz.

"Dün “2023” demiştik, Allah’a şükür mahcup olmadık"

Dün “2023” demiştik, Allah’a şükür mahcup olmadık. Eğitimiyle, sağlığıyla, güvenliğiyle, adaletiyle, ulaşımıyla, enerjisiyle, sanayisiyle, ticaretiyle, tarımıyla, sporuyla, sosyal destekleriyle Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına yakışır bir altyapı kurduk. Bugün “Türkiye Yüzyılı” diyoruz, inşallah yine mahcup olmayacağız. Bölgesindeki tüm krizlerin çözüm adresi, mazlumların umudu, güvenliği ve refahı konusundaki tüm tehditleri bertaraf etmiş, sahip olduğu siyasi ve askerî gücünü dostlarıyla paylaşan Türkiye’nin yükselişi devam edecek."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin yükselişi devam edecek
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