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Futbolcu dev timsaha yem oldu! Nehirde yüzerken dehşeti yaşadı.

Kosta Rika'da izleyenleri dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Deportivo Rio Cana'da forma giyen Jesus Alberto Lopez Ortiz, nehirde yüzdüğü sırada bir timsahın saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Korku dolu anlar ise çevrede bulunanlar tarafından kameraya alındı. .

Ekleme: 3.08.2023 - 14:40 Güncelleme: 3.08.2023 - 14:48 / Editör: Ozge Selin
Futbolcu dev timsaha yem oldu! Nehirde yüzerken dehşeti yaşadı.
Deportivo Rio Cana ekibi oyuncularından Jesus Alberto Lopez Ortiz, Kosta Rika'nın kuzeybatısındaki Santa Cruz'da bir timsahın saldırısına uğradıktan sonra öldü.

Polis tarafından yapılan açıklamada 'Maalesef timsah onu Canas Nehri'nde suyun içine çekti. Timsahın uyguladığı baskı nedeniyle boğularak ölmüş olabilir' denildi.

Futbolcu dev timsaha yem oldu! Nehirde yüzerken dehşeti yaşadı.

29 yaşındaki futbolcunun uğradığı ölümcül timsah saldırısına tanık olanlar 'Chucho' lakaplı futbolcunun köprüden Canas Nehri'ne atladığını anlattı. Yerel Polis Marcelino Hernandez 'Bölgedekiler bize genç adamın fiziksel egzersizler yaptıktan snora köprüden nehre atladığını anlattı' diye konuştu.

Futbolcu dev timsaha yem oldu! Nehirde yüzerken dehşeti yaşadı.

Yetkililer suya atlayan 'Chucho'nun timsah tarafından nehrin dibine sürüklendiğini bildirdi. Polis, talihsiz futbolcunun cesedini kurtarabilmek için timsahı öldürmek zorunda kaldı. Deportivo Rio Canas kulübü de ölüm haberini doğruladı.

Futbolcu dev timsaha yem oldu! Nehirde yüzerken dehşeti yaşadı.

Sosyal medyadan yapılan açıklamada 'Futbolcumuz Jesus Lopez Ortiz'in ölümünü terin bir acıyla kamuoyuna duyuruyoruz. Huzur içinde yat 'Chucho'. Tüm ailesinin acısını paylaşıyoruz. Her zaman kalbimizde yaşayacaksın' denildi.
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