CHP'li gazeteci Barış Yarkadaş, İYİ Parti lideri Meral Akşener'e ateş püskürdü: Fiyasko!

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde alınan hezimet, koalisyon ortaklarını birbirine düşürdü. CHP ve İYİ Parti'de yerel seçimlere ilişkin karşılıklı restleşmeler yaşanırken, İYİ Parti lideri Akşener, geçtiğimiz cumartesi günü CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na ve koalisyon ortaklarına ağır eleştiriler yöneltti.Akşener, Afyonkarahisar'daki konuşmasında 'Önce ben, önce şahsım diyenlerle uğraştık. Biz milletimizin geleceği için şahsi çıkarlarımızdan vazgeçtik, koltuğundan başka hiçbir şey düşünmeyenlerle uğraştık. Olmadı, olamadı, olduramadık. 2023 seçimlerindeki yenilgiye maalesef engel olamadık.' diyerek CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanı adayı olarak gösteremediği için özür dileyen Akşener, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:'Bütün araştırmalarda bu iki arkadaşımızın rahatlıkla Cumhurbaşkanı seçileceğini gördük. Bunun da ötesinde il il, ilçe ilçe yaptığımız ziyaretlerde bize söylenenenler de bunu doğruladı. Samimiyetimden şüphe duyulmasın diye adaylığımdan fedakakarlık ettim. Ben asıl sorunun kendi safımızda olduğunu göremedim. Yüce Türk Milleti'nden bu nedenle özür diliyorum. Ben bu iki arkadaşımızın yollarını açmak için elimden geleni yaptım. Onların yolunu kapatanlara engel olamadım, Türk Milleti'nden özür diliyorum.Konuşmasında yerel seçimlere de değinen Akşener; 'Her birimiz seçime ayrı ayrı girelim. Kendi kadrolarımızla milletimizin karşısına çıkacağız. Hiçbir ilçe ve beldede iş birliği yapmayacağız' dedi.Meral Akşener'in zehir zemberek sözleri, CHP'li isimleri adeta çılgına çevirdi. CHP'li gazeteci Barış Yarkadaş, televizyon programında yaptığı açıklamasında Akşener'in konuşmasını fiyasko olarak nitelendirdi.Yarkadaş 'Bu konuşma İYİ Parti açısından fiyaskoyla sonuçlandı. Yaptıkları konuşma basit bir grup konuşmasından öteye gitmedi. İYİ Parti'nin tabanı CHP'yle bu kadar sert şekilde tartışılmasını istemiyor. Afyon'daki toplantıya İYİ Parti tabanı ilgi göstermedi. Yüzlerce otobüs kaldırmaya çalıştılar ancak İYİ Parti'nin tabanı Meral Hanım'a kızgın, bu tavrın İYİ Parti'ye kaybettirdiğini düşünüyor. Meral Hanım tarih hocası ama tarihten hiç ders çıkarmıyor.' ifadesini kullandı.Akşener'in CHP'li belediye başkanlarını CHP'ye rağmen aday yapmaya çalıştığını söyleyen Yarkadaş, konuşmasında şunları kaydetti:'Siyaseten hiçbir karşılığı olmayan bir konuşma. Bu çelişkilerle dolu konuşmada Akşener'e bir özür dileyin çağrısı yapmıştım ama yanlış kişiden özür diledi. Ben 'Türk milletinden özür dileyin' demiştim, masayı dağıttınız, güvensiz ortamı yarattığınız, 5 puanı Cumhur İttifakı'na 5 puanı yolladığınız için.Çıktı, hiçbir gerçekliği olmayan bir konuşma yaptı ve 'İki arkadaşın adaylığını sağlayamadım, istemediğimiz kişinin adaylığını engelleyemediğim için özür dilerim' dedi. Siz CHP'li iki belediye başkanını, CHP'ye rağmen aday yapmaya çalıştınız, Kemal Bey'in kazanamayacağına ilişkin bir kanaat oluşturdunuz.'CHP'li eski vekil Gürsel Tekin de Akşener'in eleştirilerini 'insafsızca' olarak değerlendirmiş ve 'CHP'nin Genel Başkanı dahil olmak üzere ana kadrodaki yetkin, etkin isimlerin hiçbir tanesi bile bunlara cevap vermedi. Asla Akşener'i ve İYİ Parti'deki arkadaşımızı da tartıştırmadı. Seçim sürecinde iyi bir sonuç alınmadı diye çok ağır cümlelerle CHP'nin hedef tahtasına oturtulması insafsızca eleştirilerdir.' şeklinde konuşmuştu.