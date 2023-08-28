Bakan Bolat Endonezya Büyükelçisi ile görüştü

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Endonezya Büyükelçisi Sayın Lalu Muhamad Iqbal ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Sayın Büyükelçi ile Türkiye ve Endonezya arasındaki ikili ticaret, Türkiye-Endonezya Serbest Ticaret Anlaşması müzakereleri, helal akreditasyon, savunma sanayi ve uluslararası kuruluşlarda iş birliği, Endonezya'ya et ve süt ürünleri ihracatı ve iş çevrelerimiz arasındaki ilişkilerin genişletilmesi hususlarının gündeme geldiği verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Geçmişten bugüne gelen iki ülke arasındaki çok boyutlu ilişkilerin geliştirilmesi için iş birliğine devam edeceğiz' dedi.