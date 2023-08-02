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Beyaz Gazete
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İsviçre basını, CHP içindeki güç mücadelesini incelemeye aldı

Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu'nun karşı karşıya geldiğini belirten İsviçre medyası, CHP liderinin, İBB Başkanı'na güvenmediğine dikkat çekti. Muhalefet tabanının, zayıflayan partiye ise tepkili olduğu işaret edildi.

İsviçre basını, CHP içindeki güç mücadelesini incelemeye aldı
Ekleme: 2.08.2023 - 10:42 Güncelleme: 2.08.2023 - 10:43 / Editör: Ozge Selin
İsviçre basını, CHP içindeki güç mücadelesini incelemeye aldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mayıs seçimlerinden zaferle çıkması, muhalefette taşları yerinden oynattı.

Altılı masaya liderlik eden CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti içinde güç mücadelesiyle karşı karşıya kaldı.

CHP içinde yaşananlar İsviçre'nin gündeminde
İsviçre merkezli SRF televizyonu, ana muhalefet partisinde yaşananları "Muhalefette güç mücadelesi" başlıklı haberinde mercek altına aldı.

CHP içinde, seçim yenilgisinden iki ay sonra iktidar mücadelesinin patlak verdiği belirtilerek, önümüzdeki baharda yapılacak belediye seçimlerine odaklanması gereken muhalefet ittifakının dağılma tehlikesinde olduğuna dikkat çekildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, uzun süredir partinin başında olan Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesini istediği ve yeni bir başlangıç çağrısında bulunduğu kaydedildi.

Kılıçdaroğlu'nu devirmek için toplantı yaptılar
Zorlu mücadelenin yaşandığı CHP hakkında şunlar aktarıldı:

İmamoğlu ve takipçileri arasında gerçekleşen zoom toplantısı internette yayınlandı. Toplantı, diğer şeylerin yanı sıra, Kılıçdaroğlu'nun devrilebileceği erken kurultay planları hakkındaydı.

İmamoğlu'na güvenmiyor
CHP liderinin "seçim kaybeden" şeklinde tanımlandığı haberde, Kılıçdaroğlu'nun ancak "dürüst" bir aday bulunduğunda parti liderliğinden istifa etmek istediği belirtildi ve "Belli ki bu konuda İmamoğlu'na güvenmiyor." denildi.

İsviçre basını, CHP içindeki güç mücadelesini incelemeye aldı

Gizli anlaşmayı kabul etti
Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turundan önce Kılıçdaroğlu'nun, Zafer Partisi'ne, seçim galibiyeti durumunda İçişleri Bakanlığı dahil en az üç bakanlık ve MİT Başkanlığı'nı verme taahhüdünde bulunduğuyla ilgili söylentilere de dikkat çekildi.

İsviçreli yayın organı, CHP Genel Başkanı'nın, böyle gizli bir anlaşmanın var olduğunu kabul etmek zorunda kaldığını ancak içeriğine değinmediğini aktardı.

CHP'den uzaklaşıyorlar
Haberin devamında, "Diğer partiler, Kılıçdaroğlu liderliğindeki ve 'zehirli' hale gelen CHP'den uzaklaşıyorlar." tespiti yapıldı.

Muhalefet tabanının, seçim ittifakının parçalanmasına ve CHP'nin kendi içinde zayıflamasına tepkili olduğu da işaret edilen bir diğer ayrıntı oldu.
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