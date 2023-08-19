KKTC 'Geri dönüş yok' demişti: Yunanistan ve ABD'den skandal sözler...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığından, Pile-Yiğitler Projesi yolunda dün Birleşmiş Milletler Barış Gücü (BMBG) askerlerine ve araçlarına saldırı düzenlendiği yönündeki iddiaların asılsız olduğu belirterek, 'BMBG'nin bugün Kıbrıs Türk tarafına karşı takındığı taraflı ve kabul edilemez tavır, BMBG'nin ülkemizdeki varlığını sorgulatmakla kalmayıp BM'nin itibarını ve inandırıcılığını da zedelemektedir.' denildi.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Pile köyünde yaşayan Kıbrıs Türklerinin KKTC topraklarına ve Pile'deki arazilerine ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla Pile-Yiğitler yolu yapımına dün başlanıldığı belirtildi.Bu yol yapım projesinin tamamen insani amaç taşıdığının altı çizilen açıklamada, 'Hal böyle olmasına rağmen bugün BMBG askerleri tarafından bölgede emniyeti sağlamak amacıyla bulunan polisimize ve yol inşaat ekibine KKTC toprakları içinde fiziksel müdahalede bulunulmuş, yol yapımı engellenmeye çalışılmıştır. BMBG'nin bu olay sırasındaki tutumu kabul edilmezdir.' ifadesine yer verildi.Açıklamada, KKTC güvenlik güçlerinin BMBG askerlerine ve Birleşmiş Milletler (BM) araçlarına saldırıda bulunduğu yönündeki iddialar hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:'BMBG'nin açıklaması ve bazı ülkelerin benzer açıklamalarında, yaşanan durum çarpıtılmakta BM askerine ve araçlarına saldırıda bulunulduğu iddia edilmektedir. Bu iddialar asılsızdır. Sahada sadece polisimiz bulunmaktadır ve KKTC topraklarında bulunan polisimizin görevi yol çalışmalarını gerçekleştiren sivil ekibin güvenliğini sağlamaktır.''Bölgede meydana gelen gerginlik BM askerleri ve personelinin tutumu ve yol yapımını sürdüren ekibimiz ve bu ekibin güvenliğini sağlayan polisimize yaptığı fiziksel müdahale ve engellemelerden kaynaklanmıştır.'Pile-Yiğitler yolu projesinin 25 yıllık bir geçmişi olduğuna vurgu yapılan açıklamada, 'Pile – Yiğitler yolu projesi hususunda Kıbrıs Türk tarafının yapıcı tutumu ve bu yönde yaptığı tüm çağrılara rağmen bugüne kadar Pile'de yaşayan vatandaşlarımızın günlük hayatlarını kolaylaştırıcı adımlar atılmamış ve iyi niyetimiz karşılık görmemiştir. Bu nedenle Ada'nın eşit ortağı olan Kıbrıs Türk tarafı Pile – Yiğitler Yolu'nun tamamlanması için gerekli çalışmaları, BMBG'yi bilgilendirmek suretiyle başlatmıştır.' değerlendirmesinde bulunuldu.Açıklamada, 'Öte yandan 1996 yılında, Rumlar tarafından bilinçli bir şekilde Türk arazileri istimlak edilmek suretiyle inşa edilen Larnaka-Dikelya-Ayia Napa yol yapımı ve yine 2004 yılında Rum tarafınca inşa edilen Pile-Voroklini yol yapımına Kıbrıs Türk tarafının tüm itirazları ve protestolarına rağmen sessiz kalarak izin vermiştir. BMBG'nin bugün Kıbrıs Türk tarafına karşı takındığı taraflı ve kabul edilemez tavır BMBG'nin ülkemizdeki varlığını sorgulatmakla kalmayıp Birleşmiş Milletlerin itibarını ve inandırıcılığını da zedelemektedir.' ifadelerine yer verildi.BMBG'den Kıbrıs Türkleri ve Rumlara eşit mesafede bir tutum sergilenmesi çağrısı yapılan açıklamada, 'KKTC'de Kıbrıs Türk tarafının iyi niyetinden bilistifade mevcudiyetini ve faaliyetlerini sürdüren BMBG'den beklentimiz bu taraflı tavrını gözden geçirerek, Pile-Yiğitler yol yapımı çalışmalarımıza fiziksel müdahale ve engelleme çabalarına derhal son vermesi, söylem ve eylemlerinde Kıbrıs Türkleri ve Rumlara eşit mesafede bir tutum benimsemesi yönündedir.' denildi.KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, olaya ilişkin açıklamalarda bulunarak konunun tamamen insani olduğunu ve Pile halkının ulaşım sorununu çözme niyetinde olduklarını söyledi. Tatar, 'Pile halkı aslında 10 dakikada gidebileceği yolu bir saatte gidiyor' dedi. Yolun büyük bir kısmının KKTC toprağı olduğunu söyleyen Tatar, 'Kimsenin toprağında, malında gözümüz yok' ifadelerini kullandı. Ayrıca Tatar, 'Pile halkı çok şikayetçi, çünkü 10 dakikalık yolu bir saatte gidip geliyorlar. Rumların da bu tarafa geçmesi ile trafik daha da yoğunlaştı. Aslında o bölgede batı kapısı dediğimiz bir kapı vardır ve onun kullanılması ile ilgili İngiliz İdaresi'ne başvuru yapıldı. Ancak olumlu bir yanıt alınamadı. Biz de Pile-Yiğitler Yolu Projesi'ni hayata geçirmeyi planladık.' dedi.Burada bir sınır hattı yok. Bir ara bölge var. BM kontrolünde olan derinliği birkaç metre olan bir ara bölge var. Bu bölgenin içerisinde de Pile diye isimlendirdiğimiz bir köy var. Burada Türkler ve Rumlar bir arada yaşıyor. 11 kilometrelik bir yol var bunun yaklaşık 7-8 kilometresi Türk tarafında 3 km'si de ara bölgede yer alıyor. İnsanlar ara bölgede yaşıyor. Burada insanlar ara bölgede yaşıyor diye yol yapılmayacak mı?Ayrıca burada Yunanların bir kışkırtması var. Türkler KKTC topraklarına geçiyorlar diye bir kışkırtma var. Üstelik BM tarafsız kalması gerekirken hatta yardım etmeleri gerekirken yolu kapatıyorlar. Buradaki insanlar nasıl ulaşım sağlayacaklar? Bu görüntüler BM kuruluş anlaşmasının ruhuna uygun mu? Barışı ve huzuru koruması gerekenler, barışı ve huzuru engelliyor.Bu proje bugünün projesi de değil. Buranın yol güzergahı bir yıl önce BM'ye deklare edilmiş durumda. BM'nin tarafsız olmadıklarını çok net görüyoruz. Burada dikenli tel örmeleri vs. barışı sağlayacak hareketler değil.Burada bir art niyet var. Kıbrıs'ta BM2ye ihtiyaç yok sınıra ihtiyaç var. BM'nin Rum taraftarlığı yapmasını kınıyorum.Ancak Yunanistan ve ABD'deki Yunan lobileri durumdan rahatsızlığını dile getirmekten geri durmadı.Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Miçotakis, olayları çarpıtmaya çalışırken Kıbrıslı Türkleri suçladı. 'Cumhurbaşkanı Hristodulidis'le görüştüm. Kendisine, Kıbrıslı Türklerin BM barış gücü üyelerine yönelik kabul edilemez saldırılarını onaylamadığımı ifade ettim. Yunanistan ve Kıbrıs, uluslararası düzeyde uygun önlemleri almak için koordineli haldedir.' dedi.Türk düşmanlığı ile bilinen ABD'li senatör Bob Menedez ise, yol çalışmasının izinsiz olduğunu ileri sürerek 'derhal' sone erdirilmesi gerektiğini söyledi.