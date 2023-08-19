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Bakan Yerlikaya görüntüleri paylaştı: Diyarbakır annelerinin eylemi sayesinde 2 aile daha evladına kavuştu...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ikna çalışmaları sonucu teslim olan 2 terör örgütü mensubunun evlat nöbetindeki ailelerine kavuştuğunu açıkladı.

Bakan Yerlikaya görüntüleri paylaştı: Diyarbakır annelerinin eylemi sayesinde 2 aile daha evladına kavuştu...
Ekleme: 19.08.2023 - 15:21 Güncelleme: 19.08.2023 - 15:33 / Editör: Ozge Selin
Bakan Yerlikaya görüntüleri paylaştı: Diyarbakır annelerinin eylemi sayesinde 2 aile daha evladına kavuştu...
Diyarbakır'ın annelerinin nöbeti karşısında eli kanlı PKK terör örgütü bir kez daha kaybetti. Evlat nöbetinin 1446. günü, N.K. isimli terör örgütü mensubu ikna çalışmaları sonrası Habur Kara Hudut Kapısı'ndan teslim olup annesi ve ailesine kavuştu.

Evlat nöbetinin 1447. günü ise F.U. isimli terör örgütü üyesi Şanlıurfa Akçakale Sınır Kapısından teslim olarak ailesine koştu. Kavuşma anına ait görüntüler ise ağlattı. Mutlu haberi duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde terörün başını ezeceğiz' dedi.

Bakan Yerlikaya görüntüleri paylaştı: Diyarbakır annelerinin eylemi sayesinde 2 aile daha evladına kavuştu...

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerden ikisi daha evladına kavuştu.

HDP Diyarbakır il binası önünde devam eden evlat nöbetinde terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılan Aysel Koyun ile Yıldız Umutlu'nun evlatları güvenlik güçlerinin yaptığı çalışmalar sonrasında ailesine döndü.

Bakan Yerlikaya görüntüleri paylaştı: Diyarbakır annelerinin eylemi sayesinde 2 aile daha evladına kavuştu...

1446. ve 1447. GÜNDE İKİ KAVUŞMA

Evlat nöbetinin 1446. günü, N.K. isimli terör örgütü mensubu ikna çalışmaları sonrası Habur Kara Hudut Kapısı'ndan teslim olduktan sonra güvenlik güçleriyle annesi ve ailesine kavuşturuldu.

N.K.'nın teslim olmasından bir gün sonra ise F.U. isimli terör örgütü mensubu Şanlıurfa Akçakale Sınır Kapısında güvenlik güçlerine teslim oldu. İki örgüt mensubu da ailesiyle buluştu.

Bakan Yerlikaya görüntüleri paylaştı: Diyarbakır annelerinin eylemi sayesinde 2 aile daha evladına kavuştu...

ANNELERİN ÇAĞRISIYLA 45 ÖRGÜT MENSUBU TESLİM OLDU

Diyarbakır Annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı Evlat nöbetleri sonrasında Aysel Koyun'un oğlu N.K. ile Yıldız Umutlu'nun oğlu F.U.'nun da teslim olmasıyla birlikte bugüne kadar 45 terör örgütü mensubu ikna edilerek teslim oldu.

Bakan Yerlikaya görüntüleri paylaştı: Diyarbakır annelerinin eylemi sayesinde 2 aile daha evladına kavuştu...

Ailelerin çocuklarına kavuştuğu anların görüntüleri ise İçişleri Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Görüntülerde çocuklarına sarılan anne ve ailesi gözyaşlarını tutamadı. Diyarbakır HDP İl Binası önünde 2019 tarihinde oturma eylemine katılan Aysel Koyun oğlu N.K.'nın 2015 yılında terör örgütü mensuplarınca kandırılarak kaçırıldığını söylemişti.

'TERÖRÜN BAŞINI EZECEĞİZ'

Mutlu haberi paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Diyarbakır Annelerinin cesaretleri, ferasetleri, dimdik duruşlarıyla sağır ve kör olmayan tüm kalplere örnektir. Onların yüreği Diyarbakır Surları kadar güçlüdür. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kahraman ordumuz, kahraman güvenlik güçlerimiz, devletimizin bütün kurum ve kuruluşlarıyla beraber terörün başını ezeceğiz' dedi.
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