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Antalya'da milyonluk nöbet: Her birinin değeri 400 bin TL'yi geçiyor!

Antalya'da Türkiye'nin dört bir yanından toplanan 20 bine yakın el dokuması halı ve kilim, mikroplardan arındırılmak üzere tarlalara seriliyor. Arazi sahipleri değeri 400 bin TL'yi geçen halıları korumak için hırsızlara karşı nöbet tutuyor!

Ekleme: 19.08.2023 - 15:09 Güncelleme: 19.08.2023 - 15:20 / Editör: Ozge Selin
Antalya'da milyonluk nöbet: Her birinin değeri 400 bin TL'yi geçiyor!
Antalya'nın Döşemealtı İlçesi'nde kışın buğday ekilen tarlalar, yaz aylarında hasatın yapılmasıyla halı işletmelerine açılıyor. Arazi sahipleri ya da işletmeler, aralarında yüz yıllık tarihi olanların da bulunduğu halı ve kilimleri önce tamir ediyor, ardından mikroplardan arındırmak için steril havuzlara sokuyor.

Daha sonra güneşe serilen halı ve kilimlerin renkleri soldurulup pastele dönüşmesi sağlanıyor. Milyonluk halı ve kilimler, güneşin altında belirli aralıklarla tersi ve düzü çevrilerek nemi ve sıcağı iyi şekilde alması ve renklerin tonlamasının sağlamlaşması sağlanıyor.

Serildikleri alanı 'halı tarlasına' çeviren el dokuması halı ve kilimler, güneşin altında mikroplardan arınıp, renk tonları oturduktan sonra müşterilerine veriliyor.

Antalya'da milyonluk nöbet: Her birinin değeri 400 bin TL'yi geçiyor!

TAM 20 BİN HALI...

80 dönümlük arazide serili yaklaşık 20 bin halı görsel şölen oluşturuyor. Aralarında 400 bin liralık halının da bulunduğu halılar, akşam saatlerinde ise arazi sahipleri tarafından değişmeli nöbetle sabaha kadar hırsızlara ve yağmura karşı korunuyor.

Güneşin batmasıyla birlikte araziye kangal köpekleriyle gelen gençler, halı tarlasının çevresini kolaçan ediyor. Tarlanın üç tarafına koyulan römorklarda da akşam yemeği yeniliyor, çay, kahve ve meşrubat içerek nöbet tamamlanıyor. Nöbet sırasında uykusu gelenler ise bu römorklarda uyuyabiliyor.

Antalya'da milyonluk nöbet: Her birinin değeri 400 bin TL'yi geçiyor!

GEREKTİĞİNDE SOPALARLA GİDİYORUZ

Nöbet tutan gençlerden Halil Mert Topkara, kış aylarında ekilen tarlaların mahsul verdikten sonra biçildiğini ve ardından tarlanın halılar için kullanıldığını söyledi.

Halıların son derece değerli olduğuna işaret eden Topkara, 'Akşamları değişmeli nöbet tutuyoruz. Tehlike durumu olması durumunda çalılıklar tarafına köpeklerle bakıyoruz. Gerektiğinde sopalarla gidiyoruz. Üç römorkumuz var, orada uyuyoruz. Sabaha kadar sürüyor nöbet, ardından diğer ekip devam ediyor' dedi.

Antalya'da milyonluk nöbet: Her birinin değeri 400 bin TL'yi geçiyor!

Nöbet tutan Sami Çelik de, 'Akşamları kontrol yapıyoruz. Gündüz çalışıyoruz, işler bitince sabaha kadar römorklarımızda kalıyoruz' diye konuştu.

Antalya'da milyonluk nöbet: Her birinin değeri 400 bin TL'yi geçiyor!

DEĞERİ 10-15 BİN DOLAR!
Halı işletmeciliği yapan Hasan Topkara, 80 dönüm arazide 20 bine yakın el dokuması halı olduğunu kaydetti.

Genelde burada hırsızlık olayları olmuyor ama yine de nöbetimize devam ediyoruz, tedbiri elden bırakmıyoruz. En büyük derdimiz ise yağmur. Gece hava bozup yağmur yağacak diye de bekliyoruz. 7/24 buradayım diyebilirim' ifadelerini kullandı.

Antalya'da milyonluk nöbet: Her birinin değeri 400 bin TL'yi geçiyor!

Raziye Topkara ise gece nöbetinin sorunsuz ve eğlenceli geçtiğini belirterek, şöyle devam etti:

Yemek yiyoruz, çay, kahve içip nöbetimizi tutuyoruz. Hırsızın buraya gelebileceğini düşünmüyorum, çünkü köpeklerimiz var.

Antalya'da milyonluk nöbet: Her birinin değeri 400 bin TL'yi geçiyor!
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