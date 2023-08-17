Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nden acı haber: Bir polis şehit oldu
Kilis Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Yusuf Çağatay Sanalp, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit oldu.
Kilis Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Yusuf Çağatay Sanalp, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit oldu.
Acı haberi Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından duyurdu.
Acı haberi Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından duyurdu.