İstanbul'da motosiklet sürücülerine yönelik asayiş denetimi yapıldı

İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerinde görevli polis ve bekçilerin katılımıyla başta Beşiktaş, Bağcılar, Bahçelievler, Küçükçekmece, Sancaktepe, Pendik ve Ümraniye olmak üzere kent genelinde uygulama yapıldı.Uygulama noktalarında durdurulan motosikletlilerin evrakları kontrol edildi.Ekipler tarafından, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılıp üstleri arandı.