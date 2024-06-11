Yusufeli Merkez Viyadüğü trafiğe açıldı “Gönülleri birleştiren köprü”

Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerine projelendirilip, temeli 26 Şubat 2013'te atılan, 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 5'inci en yüksek barajı Yusufeli Barajı ile hidroelektrik santrali (HES) inşası tamamlandı. 22 Kasım 2022'de su tutmaya başlayan baraj, Yusufeli ilçe merkezi ile Yeniköy, Tekkale, Irmakyanı, Çeltikdüzü, Çevreli, İşhan ve Meşecik olmak üzere 7 köy sular altında kalması nedeniyle yeni inşa edilen yerleşim yerlerine taşındı. Bugüne dek 1 milyar 895 milyon metreküpü aşkın su depolanan ve 15 Haziran'da su tutma işlemlerinin tamamlanacağı Yusufeli Barajı'nın kurulu gücü 558 megavat, yıllık enerji üretimi ise 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olacak.Yusufeli Barajı nedeniyle su altında kalan ilçenin yeni yerleşim yeri ile değişen yol güzergahları arasında planlanan Yusufeli Merkez Viyadüğü'nde çalışmalar tamamlandı. Yüzlerce kişinin 7/24 esasına göre aralıksız çalıştığı, 'dengeli konsol' yöntemi ile yapılan, Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi'ni birbirine bağlayacak olan 685 metre uzunluğundaki viyadüğün tamamlanmasıyla iki yaka birleşti. İzolasyon, giriş, çıkış dolgu, alt ve üstyapı işlemleri ile asfaltlama çalışmaları tamamlanan viyadük, Kurban Bayramı öncesi ulaşıma açıldı.Çelik orthotropic köprü olarak da projelendirilen, itme-sürme yöntemi ile inşa edilen, en yüksek ayağı zeminden 150 metre yüksekte bulunan Yusufeli Merkez Viyadüğü'nde tabliyelerin yapımında yaklaşık 7 bin 100 ton çelik kullanıldı. 8 orta ayak, 2 de kenar ayak üzerine baraj suları üzerine kurulan viyadük sayesinde; Yusufeli ilçesi ve çevre köyler ile Artvin arası ulaşım mesafesi yaklaşık 15,5 kilometre, ulaşım süresi de 25 dakika kısaldı.Yusufeli Baraj köprülerinin son halkası olan Yusufeli Merkez Viyadüğü'nün hizmete girmesiyle, kış aylarında meydana gelen buzlanma, kaya düşmesi ve heyelan gibi doğa olayları sonucunda yaşanabilecek tehlikelerin önüne geçilmesinin yanı sıra sürücülere güvenli ve konforlu seyahat imkanı da sunulacak. Yusufeli Merkez Viyadüğü sayesinde, yakıt ve zamanın yanında toplam 43 milyon lira tasarruf da sağlanacak.Viyadüğün hizmete açılmasıyla birlikte aracıyla ilk geçen sürücülerden Halim Tüylüoğlu, 'Aylardır buranın açılmasını bekliyorduk. Çok güzel bir yatırım ve hizmet oldu. Kış aylarında da zorlukları ortadan kaldıracak boğaz köprümüz dediğimiz merkez viyadükle konforlu bir şekilde seyahat edip, yakıttan da tasarruf edeceğiz. Allah hayırlı etsin' dedi.Emin Bülbül ise 'Çok güzel bir viyadükten geçiş yaptık. Gönülleri birleştiren bir köprü oldu. Allah devletimizden razı olsun. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz' diye konuştu.