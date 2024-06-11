18 yıl sonra bir ilk! İade-i ziyaret günü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) iadeiziyarette bulunacak.2 Mayıs'ta CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile AK Parti Genel Merkezi'nde görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kez CHP Genel Merkezi'ni ziyaret edecek.Saat 16.00'da gerçekleşecek olan ziyaret, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşık 18 yıl aranın ardından CHP Genel Merkezi'ne yapacağı ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan, en son 2006 yılında CHP'nin yeni genel merkezine taşınması dolayısıyla dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a “Hayırlı olsun” ziyaretinde bulunmuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti için CHP'de özel hazırlıklar yapıldığı öğrenildi.CHP Genel Merkezi'nin önündeki bayraklar arasına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti esnasında rutin uygulamada olduğu gibi Cumhurbaşkanlığı forslu bayrak asılacak.CHP Genel Merkezi'nin girişinde 600 kişilik salonun önü ve bahçenin bir kısmı basın için çalışma alanı olarak hazırlandı.Bu alanın dışında çalışmalara ve ziyaret esnasında basının katlara çıkmasına izin verilmeyecek. Basın mensupları kendileri için hazırlanan alanda ziyareti takip edecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Özgür Özel karşılayacakCumhurbaşkanı Erdoğan, protokollere göre nasıl karşılanıyorsa CHP'de de aynı protokol uygulanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Özgür Özel karşılayacak. Basının görüntü almasından sonra birlikte 12. kattaki makam odasına çıkılacak.CHP yetkilileri, oturma düzeni ve diğer konularda, herhangi bir mesaj veren veya imaya yol açan görsel düzenleme yapılmayacağını belirtti.Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel'in görüşmesinde, gündemdeki birçok konunun ele alınması bekleniyor.Başta asgari ücret artışı ve emekli maaşları olmak üzere, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları, öğretmen atamalarında mülakat, yerel yönetimlerin borç yükü gibi birçok konu başlığının görüşmede gündeme getirilmesi bekleniyor.CHP, bugünkü Parti Meclisi ve MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuşulacak konular gündeme alınacak, başlıkları belirleyecek.Erdoğan-Özel görüşmesinin ardından da CHP MYK toplanacak.