14 ilde Sibergöz operasyonu! Ali Yerlikaya açıkladı! 107 kişi yakalandı

Güvenlik birimleri, suç çetelerine karşı yürüttükleri mücadeleyi kesintisiz bir şekilde devam ettiriyor.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Kocaeli merkezli 14 ilde 45 farklı paravan şirket kuran ve hesaplarında 3 milyar TL para hareketliliği olan şahıslara yönelik düzenlenen “SİBERGÖZ-44” operasyonlarında 107 şüphelinin yakalandığını duyurdu.Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda operasyona dair şu detayları verdi:İstanbul ve Kocaeli merkezli 14 ilde 45 farklı Paravan Şirket kuran ve hesaplarında 3 Milyar TL para hareketliliği olan şahıslara yönelik düzenlenen “SİBERGÖZ-44” operasyonlarında 107 şüpheli yakalandıBilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Siber devriyelerimiz 7/24 görevinin başında. Siber suçlar ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecekEmniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile birlikte, İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince; İstanbul ve Kocaeli merkezli Ankara, Aydın, Gaziantep, Düzce, İzmir, Hatay, Diyarbakır, Kayseri, Trabzon, Ağrı, Balıkesir ve Eskişehir olmak üzere 14 ilde gerçekleştirilen “SİBERGÖZ-44” operasyonlarında;- İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; “Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma” suçlarına yönelik İstanbul, Ankara, Aydın, Kocaeli, Gaziantep, Düzce, İzmir, Hatay, Diyarbakır, Kayseri ve Trabzon'da düzenlenen operasyonlarda;- Sosyal medya platformları üzerinden “Forex Yatırım, Yüksek Kazanç” adı altında paylaşımlar yaparak, iletişime geçtikleri vatandaşlara “Radiant Capital, FED, IND Yatırım, Winner Financal” isimli mobil uygulamaları telefonlarına indirtmek suretiyle 10 müşteki şahıstan yaklaşık 5 Milyon TL haksız kazanç sağlayan ve- 45 farklı paravan şirket kurarak, hesaplarında 3 Milyar TL para hareketliliği olduğu tespit edilen 96 şüpheli yakalandı.- Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; “Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Elde Edilen Malvarlığı Değerlerinin Aklanması” suçlarına yönelik Ağrı, İstanbul, Balıkesir ve Eskişehir'de düzenlenen operasyonlarda;- Bir e-ticaret sitesi üzerinden “Forklift, Çekme Karavan v.b” ilanlar verip, iletişime geçtikleri vatandaşlardan “Ürün Bedeli, Kapora Bedeli” adı altında para talep ederek 12 müşteki şahıstan haksız kazanç sağladığı tespit edilen 11 şüpheli yakalandı.Operasyonlar sonucu:- 4 adet ruhsatsız tabanca,- Çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile- Çok sayıda dijital materyale el konuldu.Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi ve MASAK'ımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.