CHP'li ABB faciayı yaşattı! Sebebi belli oldu: Asfaltla kapatılmış...

Yenimahalle'de daha önce de çöken Şehit Cem Ersever Caddesi'nde yine çökme yaşandı. 1 ay içerisinde 2 kez çöktüğü ifade edilen yolla ile ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ihmalkârlığı bir kez daha gözler önüne serildi. Aynı caddede 100 metre aralıkta Bundan 1 ay önceki sel baskınlarında çöken yoldaki mazgalların ise yerinden sökülerek üzeri kapatıldığı da ortaya çıktı.Bazı vatandaşlar ise dükkanlarına su bastığında, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden hizmet alamadıklarını, bu yüzden kendi imkanları ile dalgıç pompası edindiklerini ve bu yolla suyu tahliye etiklerini söylediler. Tıkalı mazgallar ve üzeri kapatılmış giderler de objektiflere yansıdı.Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde ise sağanağın ardından yine çökmeler meydana geldi. Şehit Cem Ersever Caddesi'ndeki yolda yine çökmeye sebebiyet verdi. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar ise suya gömüldü. Ayrıca birçok ev ve iş yerini de su bastı.Esnaf Ömer Öner çöken yolla ilgili, “Buradaki adam diyor ki buraya başlayacaktık trafik izin vermedi diyor herkes birbirinin üzerine atıyor işi, buranın borularının değişmesi lazım. Burası Ankara'nın en eski yerlerinden birisi, eskiden Şentepe'de gecekondular vardı şimdi ise 50 katlı binalar var hepsinin gideri buraya toplanıyor. Bu yoldaki giderlerin değişmesi lazım değişmezse buradaki durum da değişmez. İleride yolda boydan boya mazgal vardı onu komple üzerine asfalt dökerek kapattı . Bu yağmurlardan dolayı zararlar çok büyük. Su geliyor buraya göl gibi yapıyor. Yan komşularımızın araçları gitti, geçen yağmurda da 2 aracımız gitti. Birinin elektrik tesisatı gitti 30 bin küsür lira para ödedik, diğerini de daha yaptıramadık.Giderler yetmiyor böyle bir rezilliğin içindeyiz. Bizi de arayan soran yok göstermelik bakıp gelip gidiyorlar. İtfaiyenin bize söylediği şu biz canla ilgili bir sıkıntı varsa gelelim ama su ile ilgili bir şey varsa aramayın bizi dediler. Gelmediler ve biz kendi imkânlarımızla satın aldığımız dalgıç pompası ile suyu tahliye ediyoruz. Bir de rapor veriyoruz alaycı bir tarzla yaklaşıyorlar. ABB'ye, ilçeye her tarafa dilekçe verdik ama maalesef sonuç yok. Konuşuluyor konuşuluyor sonunda yılgınlık geliyor ilk yağmurda 5 Milyon 200 Bin Lira zarar oldu. Allah'ın rahmetinden korkar hale geldik.” sözlerine yer verdi.Yenimahalle'deki su baskınlarına ilişkin de konuşan esnaf Mustafa Çakır da, “Burada altyapı yetersizliği var istediğiniz kadar mazgal da açsanız alt yapı küçük olduğu zaman bu her zaman olacak… Alt yapı küçük, alt yapının büyük bir şekilde güçlendirilmesi gerekiyor. 30 Nisan akşamı da olan selde dükkanımı su bastı. Suyu dükkânlara girmemesi için set yaptık, yolu kestik. Daha önceden duvar yaptırmak zorunda kaldık. Suya karşı setler yaptık ama bunlarda geçici bir çözüm. Bunun çözümü basit yani alt yapının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi gerekiyor mevcut alt yapı gerekirse 5 kat 10 kat olacak şekilde büyütülmelidir. Bununla ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne girişimlerimiz de oldu ama bir sonuç da alamadık. Burası Ankara çayına da çok yakın bir nokta, güçlendirip Ankara' çayına verecekler burayı bu kadar. Çökme oluyor yolda kaç defa çökme oldu ASKİ geldi kapattı ama var olan logar kapağının üstüne asfalt attılar.Yol boyu mazgalvardı asflat döküp gittiler suyun gideceği yer kalmayıncaevler işyerlerimiz su altında kalıyor., demek ki bir şeyler yanlış yapılıyor, bunun içerisinde taş da koysan, beton da döksen, deme ki bir kaçak var yağmurda toprak o işlemleri suyun toprağa dolup şişirmesiyle çekip götürüyor.” İfadelerini kullandı.Arabası sular altında kalan Ramazan Gökçek ise, “Burası düz değil eğim var yukarıdan gelen sular burada doluyor ve gider de olmadığı için hep böyle oluyor. Gider de olmadığı için sıkıntı oluyor olan mazgallara da asfalt döktüler.. ABB gelse bir an önce burada büyük bir gider yapsa keşke… Aracım zarar gördü, su almış egzozdan ve aracımı temizliyorum, bundan 1 ay önce de aynısı oldu. 30 Nisan'daki yağışta yol çökmüştü, geldiler asfalt attılar, altını sözde altını doldurdular, kum koydular. Yarın bir gün yağmur yağsa yine aynısı olacak. Gideler olsaydı ve normal olarak çalışsaydı bu kadar olmazdı buradaki tüm giderler tıkalı görüyorsunuz. Ayrıca benim aracımın dışında da başka bir araç da su almış o aracın da ciddi hasarları vardı. Buraya istediğiniz kadar ızgara açın ya da istediğiniz kadar mazgal açın buradaki durum alt yapı ile alakalı bir durumdur. Gürzlerin güçlendirilmesi gerekiyor, MİT'in köşesinden Lalegül Kavşağı'na kadar güçlendirmesi gerekiyor. Eski 3. Caddenin olduğu yerde yağmurda bu tarz sıkıntılar oluyordu ASKİ orada çalışma yapmış şimdi bir sıkıntı yokmuş aynısını buraya da istiyoruz.” şeklinde konuştu.