Bakan Kacır ve Cihangir Atasever basın toplantısı düzenliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve ikinci Türk Astronot Cihangir Atasever ortak basın toplantısı düzenliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve ikinci Türk Astronot Cihangir Atasever ortak basın toplantısı düzenledi.



Bakan Kacır'ın açıklamaları şöyle:



Vücuduna takılmış deney setleriyle 7 farklı deneyi icra etti. Deneylerin kapsamının genişletilmesine imkan tanındı. Ülkemizin uzay alanındaki bilimsel araştırma ve geliştirme kapasitesini ileriye taşıyacağız. 21. yüzyılın başında özel sektör firmalarının dahil olmasıyla yeni uzay dönemi başlamış oldu. Uzayın sağladığı ekonomik fırsatlardan daha güçlü şekilde yararlanma güçlendi. Yenilikçi projelerin arkasında uzay araştırmaları yatıyor. Uzayın sunduğu fırsatlardan en üst düzeyde yararlanacağız. Türksat 6A 8 Temmuz haftasında fırlatılacak. Milli uydu markamızı oluşturacağız. Uzay alanında toplumsal ilgiyi artırmaya devam edeceğiz.



Cihangir Atasever'in konuşmasından öne çıkanlar:



Ben küçükken hiç hayalimde astronot olmak yoktu. Benim için uzay konusu yaşımı çok çok aldıktan sonra gelişmeye başlayan bir hayaldi. 2017 yılında uzay sistemleri direktörlüğünde uydu fırlatma araçlarının aviyonik sistemlerinden sorumlu mühendis olarak çalışmaya başladım. Türkiye'nin uydu fırlatma aracına giden diğer sistemlerde bifiil çalışma şansını elde etmiştim. Uzay ajansımız kurulu, Şubat 2021'de milli uzay programı açıklandı. 7-8 ay süren yoğun eleme sürecinden sonra Türkiye'nin iki astronotundan birisi olarak seçildim. Alper Abi'yle birlikte Houston'a hareket ettik. NASA, SpaceX, Action, SA gibi uzay aracı tesislerinde yoğun kapsamlı eğitimlerden geçtik.



Haziran 2023'ten itibaren hazırlıklara devam ediyorduk. Başvuruların başlayacağı zamanı heyecanla beklemiştim. 8 Haziran'da uçuşumuzu gerçekleştirdik.