CHP’li belediyeden işçi kıyımı

CHP'li Akseki Belediyesi'nde 10 kişinin işten çıkartılmasının ardından Ak Partili önceki dönem Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan yaşananlara sert tepki gösterdi. Kendi görev süresince 5 yıl boyunca kimseyi işten çıkarmadığını da belirten eski başkan Özkan, 'Akseki belediyemizde işçi kıyımı yapıldığını üzüntü ile öğrendim. Ve ne tesadüf ki işten çıkartılanların tamamı görev süremizce belediyede çalışmaya başlamıştı. Seçim öncesi Akseki sokaklarında 'Kimseyi işten çıkartmayacağız' narası atanların bu gün bu kararı almalarını şiddetle kınıyorum.Sayın Başkan sizler halkımızın takdiri ile Akseki'de işçi kıyımı yapmanız için değil, güzel ilçemize hizmet yapabilmeniz için seçildiniz. Sırf sizim dönemimizde işe alındığı için çalışanları işten atmak yerine bu kadrolarla Akseki ilçemize hizmet etmeyi deneyin. Ve son bir soru. Bugün işten çıkardığınız kardeşlerimizin yerini kendi destekçilerinizlemi dolduracaksınız.?. Çıkartma gerekçeniz gerçekten personel fazlalığı mı, yoksa kendi yandaşlarınıza yer açma telaşı mı? Konunu takipçisi olduğumu tüm Aksekili hemşerilerimin ve sayın başkanın bilgisine sunarım' diyerek yazılı açıklamada bulundu.CHP'li Akseki Belediyesi'nde işten çıkartılan Uğur Çatlıoğlu'nun nişanlı olduğu ve 10 gün sonra Havvanur Kaygısız ile düğünü olacağı öğrenildi. Hayatını en mutlu gününde ön üzücü haberi aldığını belirten belediye çalışanını kardeşi Mehmet Çatlıoğlu, '7 yıldır anlının teri ile çalışan, kisenin hiçbir şeyine karışmayın, verilen işi elinden geldiği kadar layıkıyla yapan kimseye bir saygısızlığı olmayıp her zaman belediyede taş üstünde taş koymak için uğraşan kardeşim Uğur Çatlıoğlu'nu işten çıkartınız. Neyi nasıl düşünüyorsunuz bilmiyorum ama,10 gün sonra düğünü olacak olan ve şu ekonomik de evlenmek için, yuva kurmak için yola çıkan kardeşimi işten çıkardınız. Sebebini çok merak ediyorum.CHP'li Akseki Belediyesi'nde işten çıkartılan Burcu Dönmez ise anne olmaya günler kalmıştı. Hamileliğinin son günlerinde işten çıkartılan Burcu Dönmez ise, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, 'Ekonomik kriz sebebi ile dün 10 kişinin ekmeği ile oynayanlar bugün bizim yerlerimize yeni işçi alan Akseki Belediyesi bunların açıklamasını nasıl yapacaksınız halkımıza?' paylaşımında bulundu.Akseki Belediyesi'nde yaşanan işçi kıyımına vatandaşlar sert tepki gösterdi. Belediyede toplam 75 işçinin çalıştığını belirten Aksekililer, 'Bu kadar insafsızlık olamaz. İşçi dostu, çalışanların hakkını savunmakla övünen bir parti işçileri sorgusuz sualsiz işten atıyor. Bu bir kıyımdır. Yargısız infazdır' diyerek tepkilerinin dile getirdi.