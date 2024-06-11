Dikkat çeken iddia: Teröristbaşı Gülen çiftlikten ‘büyü ve üç harfliler’ gerekçesiyle ayrıldı
Terör örgütü ele başı Fetullah Gülen'le ilgili tartışmalar devam ediyor. Gazeteci Hande Fırat bugünkü yazısında Gülen'in yaşadığı çiftlikten büyü ve üç harfliler nedeniyle ayrıldığını ifade etti. Servis edilen fotoğrafıyla 'öldü' iddiaları güçlenen teröristbaşının ölüsünün ise Türkiye'ye getirilme ihtimalini olmadığını belirtti.
Teröristbaşı Fetullah Gülen'in Pensilvanya'daki örgüt merkezinden kaybolması öldüğü iddialarını güçlendirirken FETÖ elebaşının akıbeti ile ilgili de tartışmalar devam ediyor.
Hürriyet yazarı Hande Fırat, bugünkü yazısında, Gülen'in yaşadığı çiftlikten ayrılma nedenine ve cenazesinin Türkiye'ye getirilip getirilmeyeceğine değindi.
Gülen'in dolaşıma sokulan videosunda da sağlığının iyi olmadığını yazan Fırat 'FETÖ elebaşının sağlığının iyi olmadığı bu videodan da anlaşılıyor. Sadece şeker değil, hem demans hem de böbrek hastası. Edindiğim bilgilere göre, hastalıkları nedeniyle zamanının çoğunu uyuyarak geçiriyor' dedi.
Üç harfliler gelmiş
Fırat'ın verdiği bilgiler özetle şöyle:
Pensilvanya'daki çiftlikten Mustafa Özcan, Cevdet Türkyolu, Abdullah Aymaz gibi isimlerin de kandırması ve biraz da kendi isteği ile ayrıldı. Gerekçe ise büyü, üç harflilerin geldiği, sağlığının daha iyi olacağı, takip edildiği...
Gülen nerede?
Başka ülke ya da başka bir eyalette değil. Aynı eyalette yer değiştirdi.
Artık mesele örgütün Gülen sonrasında nasıl yönetileceğinde.... Kavga büyük olduğu için örgütün bölünebileceğini söyleyenler de var. Örgüt o kadar karışmış durumda ki bazı hesaplarca ya da kişilerce “hâlâ çok etkililer” spekülasyonu da yersiz. Bu durum terör örgütüne artık sahip olmadığı bir gücü verme çabası.
ABD'ye gömülecek
Gülen ölürse Türkiye'ye getirileceği iddiasına gelince; bu da doğru değil. Ankara'ya göre kendisini koruyan kollayan ülkenin topraklarında gömülecek.