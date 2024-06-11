Dikkat çeken iddia: Teröristbaşı Gülen çiftlikten ‘büyü ve üç harfliler’ gerekçesiyle ayrıldı

Teröristbaşı Fetullah Gülen'in Pensilvanya'daki örgüt merkezinden kaybolması öldüğü iddialarını güçlendirirken FETÖ elebaşının akıbeti ile ilgili de tartışmalar devam ediyor.Hürriyet yazarı Hande Fırat, bugünkü yazısında, Gülen'in yaşadığı çiftlikten ayrılma nedenine ve cenazesinin Türkiye'ye getirilip getirilmeyeceğine değindi.Gülen'in dolaşıma sokulan videosunda da sağlığının iyi olmadığını yazan Fırat 'FETÖ elebaşının sağlığının iyi olmadığı bu videodan da anlaşılıyor. Sadece şeker değil, hem demans hem de böbrek hastası. Edindiğim bilgilere göre, hastalıkları nedeniyle zamanının çoğunu uyuyarak geçiriyor' dedi.Fırat'ın verdiği bilgiler özetle şöyle:Pensilvanya'daki çiftlikten Mustafa Özcan, Cevdet Türkyolu, Abdullah Aymaz gibi isimlerin de kandırması ve biraz da kendi isteği ile ayrıldı. Gerekçe ise büyü, üç harflilerin geldiği, sağlığının daha iyi olacağı, takip edildiği...Başka ülke ya da başka bir eyalette değil. Aynı eyalette yer değiştirdi.Artık mesele örgütün Gülen sonrasında nasıl yönetileceğinde.... Kavga büyük olduğu için örgütün bölünebileceğini söyleyenler de var. Örgüt o kadar karışmış durumda ki bazı hesaplarca ya da kişilerce “hâlâ çok etkililer” spekülasyonu da yersiz. Bu durum terör örgütüne artık sahip olmadığı bir gücü verme çabası.Gülen ölürse Türkiye'ye getirileceği iddiasına gelince; bu da doğru değil. Ankara'ya göre kendisini koruyan kollayan ülkenin topraklarında gömülecek.