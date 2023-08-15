Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programında büyük yüzleşme! Melis Buse Betkayan saldırı anını ilk kez anlattı

Kısmetse Olur programı ile tanınan Melis Buse Betkayan, sosyal medya platformu TikTok üzerinden yaptığı canlı yayın sırasında saldırıya uğramıştı.Görüntülerde Betkayan'a 'Sen bana mı dedin o lafları?' diyerek yaklaşan bir kadın saldırıda bulunmuş ve TikTok canlı yayını aniden kesilmişti. Yayının ardından Betkayan Instagram sayfasından açıklama yaptı.Betkayan açıklamasında “Canlı yayın yaparken 3 kadın gelip beni darp edip videoya çektiler. Siz ve sizi azmettiren kişi ile mahkemede hesaplaşacağız! Sırf tanınmak, prim uğruna sen kimsin beni döveceksin? Primciler!” ifadelerini kullandı.Ünlü psikolog Esra Ezmeci'nin Beyaz Tv'de yayınlanan Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programına katılan Melis Buse Betyakan, canlı yayında kendisini darp eden Yeliz Yasa ile yüzleşti. Kendisi hakkındaki iddiaları yanıtlayan Yeliz Yasa ile ünlü fenomen Melis Buse Betkayan arasında gergin anlar yaşandı.'Sitemin içerisindeki retsorantta otururken kadını ilk defa canlı gördüm ben orada. Belli ki planlı bir şey çünkü onun oturduğu yer ile benim oturduğum yerin alakası yok. Annem köpeklere bakmaya gittiği sırada kadın geldi. Cemileyle birlikte. Bana saldıran kişi Yeliz Tuba Yasa'dır. Diğer kişi de videoya çekiyor. Ben de o sırada canlı yayındaydım. 'Seni öldürürüm' diyerek geldi. 'Yeliz önceden senin görüştüğün insanlarla muhattap oluyor' dendi bana. '40'li yaşlarında kadın istediğiyle görüşebilir' dedim. 'İyi kızdır' dedim. Geldiğinde de tanımadım zaten çünkü fotoğraftakilerle bir alakası yok. Kısa sürmedi olay bana tekrar tekrar saldırdı. Saçımı tutup yüzüme vurmaya çalıştı. Arkamdan gelip saldırdı. Kız kardeşi de videoya çekiyor. Sarı saçlı biri. Bana küfrederek 'Benim hakkımda nasıl konuşursun' diyor. Hayatımda eskiden olan kişi bu kadınla yemek yiyor ben de 'Beni ilgilendirmez' diyorum. O anda kendi evinden benim evime gelmesi mümkün değil. Eskiden hayatımda olan kişi bu olayın azmettiricisidir.'Bu iddiaların ardından yayına bağlanan Yeliz Yasa ise yaptığı hareketin doğru olmadığını ifade ederken; Melis Buse Betkayan ve annesine tepki gösterdi. Melis'in kendisi hakkındaki 'para ile çalışıyor' iddiasına yönelik olarak saldırıyı gerçekleştirdiğini söyleyen Yelis Yasa, şu ifadeleri kullandı;'Bu hanımefendi internetlerde akşama kadar benim hakkımda abuk subuk konuşuyor. Ben de oraya gidip dövdüm. Parayla çalıştığıma dair bir cümle söylüyor. Bunun bende videosu var. 4-5-6 yaşındaki 3 kız çocuğuna benim arkadaşlarım ... diyen bir kadın kendisi. Bu planlı bir şey değildi. Ben önünden geçiyorum zaten arkadan saldırma söz konusu değil. Reşit benim kardeşim. Beni kimse kışkırtmadı. Bunlar analı kızlı prim yapıyorlar.'Bu sözlerin ardından iki taraf canlı yayında birbirine girdi. Yeliz Yasa'ya tepki gösteren anne Sevda, 'Sen kimsin? Seni bütün Türkiye tanıyor. Sen kimsin benim çocuğuma dokunuyorsun? Reşit'i ilk günden evine aldı.Utanmadan şuraya çıkıyorsun kadına şiddet yapıyorsun. Sen psikopatmışsın senin bu ilk vakan değil. Senin tedaviye ihtiyacın var.' diyerek saldırgana yüklendi.