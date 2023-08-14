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Kamu Toplu Sözleşmesi'nde ikinci toplantı bugün yapılacak

Toplu sözleşme ile belirlenecek olan memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına yapılacak olan zam miktarı için bugün ikinci kez toplanılacak. 2024-2025 yıllarını kapsayacak söyleşmede gözler hükümete çevrilmiş durumda.

Kamu Toplu Sözleşmesi'nde ikinci toplantı bugün yapılacak
Ekleme: 14.08.2023 - 09:17 Güncelleme: 14.08.2023 - 09:18 / Editör: Ozge Selin
Kamu Toplu Sözleşmesi'nde ikinci toplantı bugün yapılacak
1 Ağustos'ta başlayan ve devam eden toplu sözleşme görüşmeleri, yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiriyor.

Belirlenen çalışma takvimi doğrultusunda 11 hizmet koluna ait tekliflerin tasnifi ve kamu görevlilerinin geneline ilişkin tekliflerin ön müzakeresiyle ilerleyen süreçte, müzakere aşamasına geçildi.

İlk zam teklifi bugün sözleşme masasında olacak
Müzakerelerde kritik sürece girilirken bu kapsamda hükümetin, kamu görevlilerinin geneline ilişkin ilk zam teklifini bugün sözleşme masasına sunması bekleniyor.

Bu teklifin Memur-Sen tarafından kabul edilmemesi halinde ise hükümet, 17 ve 22 Ağustos'ta yeni tekliflerle masaya gelecek.

Tarafların yine anlaşamaması durumunda ise 23 Ağustos'tan itibaren Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulacak. Bu aşamada Kurul, en geç ay sonuna kadar sözleşmeye dair kararını açıklayacak.

"Bu hafta görüşmelerin seyri açısından önemli"
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Ağustos'ta başlayan görüşmelerin olumlu bir havada geçtiğini söyledi.

Tekliflerin tasnifi ve ön müzakere süreçlerinin ardından yeni hafta itibarıyla görüşmelerde kritik aşamaya geçildiğini ifade eden Tonbul, şöyle konuştu:

"Çalışma takvimine göre bu hafta hükümet iki kere masaya teklif sunacak. Bunlardan ilkini yarın bekliyoruz. Yarınki teklifi yeterli bulmamamız durumunda hükümet 17 Ağustos Perşembe günü yeni bir teklifle masaya gelecek. Bundan dolayı bu hafta görüşmelerin seyri açısından oldukça önemli. Kamu işvereni, enflasyon hedefleri üzerinden değil, piyasa gerçekleri üzerinden bir teklifle masaya gelmeli. Makul taleplerimiz karşılık bulmalı ve sözleşme masada uzlaşıyla imzalanmalı."

Memur-Sen üçer aylık zamlar istiyor
Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen, 2024 için 3'er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti.

Konfederasyon, 2025 için ise 6'şar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.
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Kamu Toplu Sözleşmesi'nde ikinci toplantı bugün yapılacak
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