Burdur'da feci kaza: Otomobil devrildi, 1 kişi öldü!

Burdur'un Bucak ilçesinde 2'si ağır 5 kişinin yaralandığı trafik kazasında hastaneye kaldırılan sürücü hayatını kaybetti.Hastane kavşağında devrilen otomobilde ağır yaralanan sürücü Ömer Güngörmez, kaldırıldığı Bucak Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Yaralılardan Abdulhadi Güngörmez'in sağlık durumu ciddiyetini korurken, diğer 3 yaralının iyi olduğu öğrenildi.