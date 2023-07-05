Meteoroloji duyurdu! Hava sıcaklıkları düşüyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 Temmuz hava durumu tahminleri açıklandı. Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken serin hava açıklaması geldi. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri...
Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı ve az bulutlu, akşam ilk saatler Karabük, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Kars, Ardahan ve Erzurum çevreleri, bugün (05.07.2023) öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Bolu, Sakarya, Eskişehir, Bilecik ve Kütahya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIKLARI DÜŞÜYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda azalacağı ve mevsim normalleri civarına, iç ve batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Az bulutlu ve açık, Sakarya ve Bilecik çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 19°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE 20°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 22°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 21°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Kütahya çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 16°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 24°C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 24°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 18°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, akşam ilk saatler ve öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 24°C, 34°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, Toroslar mevkii kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 24°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 17°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 27°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 21°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 17°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KAYSERİ 15°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 22°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, akşam ilk saatler Karabük, öğle saatlerinden sonra Bolu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 16°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 16°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 24°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 20°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
RİZE 19°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN 20°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 16°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 20°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam ilk saatler ve öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 11°C, 23°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam ilk saatler ve öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
IĞDIR 19°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 17°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
VAN 13°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 22°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 24°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 26°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 27°C, 41°C
Az bulutlu ve açık