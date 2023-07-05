Meteoroloji duyurdu! Hava sıcaklıkları düşüyor

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı ve az bulutlu, akşam ilk saatler Karabük, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Kars, Ardahan ve Erzurum çevreleri, bugün (05.07.2023) öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Bolu, Sakarya, Eskişehir, Bilecik ve Kütahya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin açık geçeceği tahmin ediliyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda azalacağı ve mevsim normalleri civarına, iç ve batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.MARMARAAz bulutlu ve açık, Sakarya ve Bilecik çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BURSA 19°C, 33°CAz bulutlu ve açıkEDİRNE 20°C, 35°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL 22°C, 31°CAz bulutlu ve açıkKOCAELİ 21°C, 33°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Kütahya çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 16°C, 32°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ 24°C, 39°CParçalı ve az bulutluİZMİR 24°C, 32°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA 18°C, 35°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, akşam ilk saatler ve öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 24°C, 34°CAz bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, Toroslar mevkii kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 24°C, 30°CAz bulutlu ve açıkISPARTA 17°C, 34°CParçalı ve az bulutluMERSİN 27°C, 32°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 21°C, 33°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR 17°C, 35°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKAYSERİ 15°C, 34°CParçalı ve az bulutluKONYA 22°C, 35°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, akşam ilk saatler Karabük, öğle saatlerinden sonra Bolu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 16°C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU 16°C, 32°CParçalı ve az bulutluSİNOP 24°C, 29°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK 20°C, 27°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.RİZE 19°C, 28°CAz bulutlu ve açıkSAMSUN 20°C, 29°CParçalı ve az bulutluTOKAT 16°C, 32°CParçalı ve az bulutluTRABZON 20°C, 27°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam ilk saatler ve öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 11°C, 23°CParçalı, zamanla çok bulutlu, akşam ilk saatler ve öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıIĞDIR 19°C, 32°CParçalı ve az bulutluMALATYA 17°C, 35°CAz bulutlu ve açıkVAN 13°C, 27°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 22°C, 41°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 24°C, 40°CAz bulutlu ve açıkMARDİN 26°C, 38°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA 27°C, 41°CAz bulutlu ve açık